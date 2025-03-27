Українські воїни повернули до Львова крісло митрополита Андрея Шептицького.

До Митрополичих палат у Львові повернули крісло Андрея Шептицького, яке наприкінці 1980-х років вивіз з міста митрополит РПЦ Никодим Руснак.
Першим про повернення митрополичого крісла повідомив священик УГКЦ о. Юстин Бойко.
“Крісло митрополита Андрея з Митрополичих палат повернулося до Львова з Курщини у 160-ліття митрополита Андрея завдяки воїнам ЗСУ і капеланам”, – повідомив він.
Повідомлялося, що цінний артефакт до Святоюрського собору повернув старший пастор Церкви християн віри євангельської Віталій Марченко.
“Мені одного дня зателефонував сержант зі Львова і розповів, що бійці звільняли територію і знайшли крісло. Один із реставраторів їм сказав, що це в кінці 80-х на початку 90-х років минулого століття митрополит РПЦ Никодим Руснак, якого вигнали зі Львова (він перебував у Харкові), і вивіз це крісло. Потім він помер, а крісло виявилось у реставратора. Йому пропонували за нього 5 тисяч євро, але він його не продав. А коли прийшли українські військові, то сказав їм, що хоче повернути це крісло», – сказав пастор Валерій Марченко.
Згодом на сайті Львівської єпархії УГКЦ уточнили шлях повернення реліквії.
"Це вдалося зробити зокрема й завдяки зусиллям нашого капелана Юрія, який служив у Третьому інтернаціональному легіоні. Разом із побратимами він допоміг повернути крісло митрополита Андрея Шептицького. Слід підкреслити, що капелан Юрій п’ять років тому виїхав до Барселони, але з початком повномасштабного вторгнення росії повернувся в Україну та став до лав захисників. Він брав участь у боях на Харківщині, Сумщині, Курщині. Нещодавно капелан отримав поранення і проходить лікування в Барселоні, проте зв’язок із побратимами він не втрачає", – сказав старший пастор протестантської громади «Гетсиманія» Валерій Марченко.
Йдеться про те, що під час визволення окупованих територій Харківщини і Сумщини поблизу Курщини військові знайшли старовинне крісло у реставратора, який розповів його історію.
Як стверджує пан Валерій Марченко, у 1980-х роках митрополит російської православної церкви Никодим Руснак незаконно вивіз цю реліквію зі Львова. У 1983 році він став архиєпископом, а з 1985 по 1989 рік був митрополитом Львівським. Перед від’їздом із Митрополичих палат він вивіз багато речей, серед яких і це крісло. Із Харківщини (поблизу Курщини) крісло привезли українські військові.
“Тоді єпископом був такий Никодим Руснак. Власне у 1989 році він втікає і забирає дуже багато цінних речей, зокрема ті речі, які належали митрополиту Андрею Шептицькому з палацу. Після Никодима, коли УГКЦ вже була відновленою Церквою, повернулися з підпілля і, зайшовши в палати, побачили, що вони фактично порожні. Грубо кажучи, коли вивозили наших священиків, там були цінні речі, а в період підпілля це все повивозилося. І от цей єпископ Никодим був тим останнім, який вивозив ці речі“, – розповідає отець Михайло Квасюк.
Крісло вивозили складно, оскільки воно важке. Реліквія потребує реставрації та відновлення втрачених деталей. Згодом його планують передати Музею митрополита Андрея Шептицького на вулиці Кривоноса.
"Комуністи колись це крісло вивезли на Курщину, зараз воно повернулось до Львова. Крали і крадуть цілу нашу історію. Хочуть присвоїти. Важливо, аби ми її знали, бо вона промовляє не лише про минуле, а й про майбутнє", – зазначив Юстин Бойко.
27.03.2025