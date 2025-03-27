Українські воїни повернули до Львова крісло митрополита Андрея Шептицького.

До Митрополичих палат у Львові повернули крісло Андрея Шептицького, яке наприкінці 1980-х років вивіз з міста митрополит РПЦ Никодим Руснак.

Першим про повернення митрополичого крісла повідомив священик УГКЦ о. Юстин Бойко.

“Крісло митрополита Андрея з Митрополичих палат повернулося до Львова з Курщини у 160-ліття митрополита Андрея завдяки воїнам ЗСУ і капеланам”, – повідомив він.

Повідомлялося, що цінний артефакт до Святоюрського собору повернув старший пастор Церкви християн віри євангельської Віталій Марченко.

“Мені одного дня зателефонував сержант зі Львова і розповів, що бійці звільняли територію і знайшли крісло. Один із реставраторів їм сказав, що це в кінці 80-х на початку 90-х років минулого століття митрополит РПЦ Никодим Руснак, якого вигнали зі Львова (він перебував у Харкові), і вивіз це крісло. Потім він помер, а крісло виявилось у реставратора. Йому пропонували за нього 5 тисяч євро, але він його не продав. А коли прийшли українські військові, то сказав їм, що хоче повернути це крісло», – сказав пастор Валерій Марченко.



Згодом на сайті Львівської єпархії УГКЦ уточнили шлях повернення реліквії.

"Це вдалося зробити зокрема й завдяки зусиллям нашого капелана Юрія, який служив у Третьому інтернаціональному легіоні. Разом із побратимами він допоміг повернути крісло митрополита Андрея Шептицького. Слід підкреслити, що капелан Юрій п’ять років тому виїхав до Барселони, але з початком повномасштабного вторгнення росії повернувся в Україну та став до лав захисників. Він брав участь у боях на Харківщині, Сумщині, Курщині. Нещодавно капелан отримав поранення і проходить лікування в Барселоні, проте зв’язок із побратимами він не втрачає", – сказав старший пастор протестантської громади «Гетсиманія» Валерій Марченко.

Йдеться про те, що під час визволення окупованих територій Харківщини і Сумщини поблизу Курщини військові знайшли старовинне крісло у реставратора, який розповів його історію.

Як стверджує пан Валерій Марченко, у 1980-х роках митрополит російської православної церкви Никодим Руснак незаконно вивіз цю реліквію зі Львова. У 1983 році він став архиєпископом, а з 1985 по 1989 рік був митрополитом Львівським. Перед від’їздом із Митрополичих палат він вивіз багато речей, серед яких і це крісло. Із Харківщини (поблизу Курщини) крісло привезли українські військові.

“Тоді єпископом був такий Никодим Руснак. Власне у 1989 році він втікає і забирає дуже багато цінних речей, зокрема ті речі, які належали митрополиту Андрею Шептицькому з палацу. Після Никодима, коли УГКЦ вже була відновленою Церквою, повернулися з підпілля і, зайшовши в палати, побачили, що вони фактично порожні. Грубо кажучи, коли вивозили наших священиків, там були цінні речі, а в період підпілля це все повивозилося. І от цей єпископ Никодим був тим останнім, який вивозив ці речі“, – розповідає отець Михайло Квасюк.

Крісло вивозили складно, оскільки воно важке. Реліквія потребує реставрації та відновлення втрачених деталей. Згодом його планують передати Музею митрополита Андрея Шептицького на вулиці Кривоноса.