Блаженніший Святослав назвав три речі, без яких неможливий справжній піст.

З нагоди початку Великого посту, який розпочався 3 березня, глава УГКЦ Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні закликав вірних зробити три справи, без яких неможливий справжній піст

Перша річ – це здатність людини панувати над собою.

"Закликаю кожного з вас, – сказав він, – укласти особисту програму на час Великого посту і боротися з тим, що дошкуляє саме вам і відтягує вас від Бога. Стримуйтеся від грішних вчинків, від будь-якого зла!".

Друге діло, яке потрібно плекати в час Великого посту, – молитва.

"Те, про що ми просимо в молитві, отримуємо через піст. Молитва є необхідною умовою для зцілення людини від рани гріха", – каже Блаженніший Святослав.

Третя справа – це милостиня.

"Подумайте, що ви можете зробити доброго для ближнього. Святі Отці кажуть, що ніхто не є настільки бідним, щоб не робити діла милосердя. Йдеться не лише про грошову пожертву. Пожертвуйте своїм часом, своєю увагою, щоб допомогти тим, хто є в потребі", – сказав Предстоятель.

Великий або ж Великодній піст розпочався цьогоріч 3 березня. Це найсуворіший піст як у православних християн, так і у католиків. Триватиме він 48 днів і завершиться святом світлого Воскресіння Христового. У цей період шанують сорокаденне перебування Ісуса Христа в пустелі, доєднуючи до цього періоду Страсний тиждень.

Церква закликає на час посту утримуватися від вживання продуктів тваринного походження та алкоголю. Однак варто пам'ятати, що піст – це не лише відмова від певної їжі, але й від шкідливих звичок і веселощів. Християни вважають піст часом каяття, роздумів і молитви.

У період Великого посту не влаштовують весіль і інших гучних забав. Також в сучасному світі радять зменшити час перед телевізором та у соцмережах.

У Великий піст у церквах відправляється Хресна дорога. Віряни б'ють поклони. Прийнято також йти до сповіді та приймати св. Причастя.

Рекомендується бути добрішим та уважнішим до людей, робити добрі вчинки.