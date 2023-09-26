Спікер парламенту Канади мусив подати до демісії через випадок з дивізійником.

Запрошення комбатанта на виступ Зеленського в парламенті, викликало обурення євреїв і поляків.

Спікер Палати громад канадського парламенту, представник правлячої Ліберальної партії 62-річний Ентоні Рота (Anthony Rota) після зустрічі з лідерами палати та урядовцями заявив про свою демісію. Відставка відбулася на тлі скандалу зі запрошеним до сесійної зали комбатанта дивізії «Галичина» Ярослава Гуньки на виступ президента Володимира Зеленського. Про це повідомила канадська газета The Globe and Mail.

Зрезиґнувати зі своєї посади у зв'язку зі скоєною ним помилкою депутата від північного Онтаріо Ентоні Роту закликали багато канадських політиків як з опозиції, так і з правлячої партії. Напраклад, міністри з уряду Джастіна Трюдо, зокрема голова МЗС Мелані Жюлі (Mélanie Joly) та міністр охорони здоров'я Марк Голланд (Mark Holland). Сам прем’єрміністр публічно не закликав Роту піти у відставку, проте засудив його дії, заявивши, що «це було вкрай ганебно і для палати, і для Канади».

Рота вибачився письмово та особисто перед колегами за запрошення Ярослава Гуньки до палати. «Згодом мені стала відома додаткова інформація, яка змушує мене шкодувати про своє рішення вчинити таким чином», – йдеться у його заяві. Рота запевнив, що ні Зеленський, ні Трюдо, ні решта канадських депутатів не знали про його намір запросити Гуньку.

Випадок зі запрошенням 98-літнього Ярослава Гуньки трапився у п’ятницю, 22 вересня. Спікер Ентоні Рота запросив його до парламенту на виступ українського президента Володимира Зеленського в парламенті Канади. Спікер репрезентував гостя як «українського і канадського героя» та подякував йому за його службу. Усі присутні, у тому числі й Володимир Зеленський та Джастін Трюдо, стоячи поаплодували комбатанту.

Однак місцеві журналісти згодом з'ясували, що Гунька служив у 14-й гренадерській дивізії Ваффен-СС «Галичина». Його запрошення до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень. Інцидент зразу ж роздмухали російські ЗМІ.