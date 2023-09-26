580-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Російська ракета влучила в об'єкт інфраструктури на околиці Миколаєва, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

09:40 Вночі росіяни атакували "шахедами" Черкащину, влучивши в інфраструктурний об'єкт, попередньо без постраждалих, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

09:35 Вночі російські окупанти атакували » з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - Крим) ударними БпЛА типу «Shahed», зафіксовано 38 пусків цих БпЛА, з них 26 (68%) знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України. По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В умовах продовження вчора наступальних дій українських військ на заході Запорізької області тактична ситуація у Вербовому залишається неясною. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, завдаючи втрат російській живій силі та техніці і виснажуючи російські сили вздовж усієї лінії фронту. Російські джерела стверджують, що українські війська досягли північної частини Вербового, але російські війська відтіснили їх на вихідні позиції. Російські джерела досі не надали прямої відповіді на заяву джерела, пов'язаного з повітряно-десантними військами Росії, про те, що станом на 24 вересня українські війська контролюють половину Вербового.

• Вчора у Силах спецоперацій України повідомили, що 22 вересня внаслідок високоточного удару українських військ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі (Крим) під час зустрічі вищого керівництва ЧФ РФ загинули 34 російські офіцери, у тому числі командувач ЧФ адмірал Соколов. Також було поранено 105 російських військовослужбовців. А в результаті українського удару по десантному кораблю "Мінськ" у Севастополі 13 вересня загинуло 62 людини, зазначивши, що вони були присутні, оскільки "Мінськ" мав заступити на бойове чергування 14 вересня. ISW поки що не бачила підтвердження того, що в результаті цих українських ударів загинув Соколов або будь-який інший високопоставлений російський командир, хоча російське командування могло б легко спростувати українську інформацію, якщо вона виявиться неправдивою. Загибель Соколова та інших російських офіцерів призвела б до значних збоїв у командуванні та контролі на Чорноморському флоті Росії.

• Повідомляється, що позавчора під час серії ударів безпілотниками українські війська завдали ударів по аеродрому Халіно та будівлі ФСБ Росії в Курській області. Українські медіа з посиланням на джерела в ГУР повідомили 24 вересня, що українські сили завдали удару по будівлі ФСБ і нафтопереробному заводу поблизу аеродрому Халіно в Курській області. Губернатор Курської області Старовойт підтвердив, що український безпілотник завдав удару по адміністративній будівлі в центральному районі міста Курська. Джерела РБК-Україна уточнили вчора, що українські сили завдали удару по аеродрому Халіно, де загинула невстановлена кількість офіцерів російського 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку (105-та гвардійська змішана авіаційна дивізія 6-ї армії ВПС і ППО повітряно-космічних сил Росії), який базується на цьому аеродромі. На озброєнні російського 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку перебувають літаки Су-30СМ. Російські джерела підтвердили факт удару по аеродрому Халіно і загибель невстановленої кількості російських військовослужбовців.

• Російські війська в ніч з 24 на 25 вересня завдали серії ударів з безпілотників і ракет Шахед-131/136 по українських портах, зернових і військових об’єктах. Українські військові повідомили, що російські сили завдали ударів по портовій та зерновій інфраструктурі в Одеській області, а відеокадри показують, що в результаті російських ударів було пошкоджено один з готелів в місті Одеса. Молдовські урядовці заявили, що фрагменти ракети С-300 впали в Читканах (5 км на південь від Тирасполя) у Придністров'ї, і що походження ракети та траєкторія її польоту не підтверджені.

• Президент України Володимир Зеленський 25 вересня підтвердив, що надані США танки Abrams прибули в Україну.

• Російські військові продовжують зусилля з розбудови російських збройних сил відповідно до потреб російських сил, які воюють в Україні. Російське видання "Известия", посилаючись на джерела в російських збройних силах, вчора повідомило, що російські збройні сили формують розвідувально-штурмові бригади в загальновійськових арміях і новостворених армійських корпусах, і що ці бригади вже активно набирають особовий склад. "Известия" повідомили, що нові підрозділи будуть складатися зі штурмових військ, призначених для прориву багатошарової оборони, і розвідувальних військ, які будуть вести розвідку на "тактичну глибину", і зазначили, що кожна бригада отримає танки, легкі броньовані машини, артилерію і різні безпілотники."Известия" підкреслили, що ці нові бригади призначені для подолання заздалегідь підготовлених українських оборонних позицій, особливо в тих районах Донбасу, де з моменту першого російського вторгнення в 2014 році українські війська розширюють і обладнують укріплення. Полковник Юр'єв, голова союзу десантників Росії, сказав "Известиям", що війна підкреслила "необхідність мати спеціалізовані підрозділи для штурму укріплених районів" і що "потрібні окремі штурмові частини і з'єднання". Російські військові раніше намагалися адаптуватися до уроків, отриманих в Україні, формуючи подібні штурмові підрозділи розміром з роту, призначені для штурму міських та укріплених районів, у вигляді рот "Штурм-З", які були переважно активними і здебільшого безуспішними на лінії фронту Донецьк - Авдіївка та на фронті в Луганській та Харківській областях. ISW повідомляє про триваючу російську військову реформу та створення нових загальновійськових формувань рівня армії та армійських корпусів, і залишається незрозумілим, як російський мобілізаційний апарат зможе набирати, навчати та укомплектовувати бригадні, армійські та армійсько-корпусні формування, враховуючи безліч проблем з мобілізацією, з якими стикається російська армія в даний час.

• Кремль і уряд Вірменії продовжують перекладати провину один на одного за капітуляцію Нагірного Карабаху Азербайджану на тлі погіршення вірмено-російських відносин. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив позавчора з промовою, в якій розкритикував Росію, заявивши, що очолювані Росією структури безпеки, частиною яких є Вірменія, є неефективними, і поставивши під сумнів мотиви російського миротворчого контингенту в Нагірному Карабасі. Пашинян звинуватив Азербайджан і російських миротворців у нещодавніх подіях у Нагірному Карабасі, які Пашинян назвав "політикою етнічних чисток". Міністерство закордонних справ Росії вчора відреагувало на заяву Пашиняна, звинувативши його в тому, що він уникає особистої відповідальності за "провали у внутрішній і зовнішній політиці", і піддало різкій критиці нещодавній поворот Пашиняна на Захід. Російські мілблогери постійно концентрують увагу на антипашинянських протестах в Єревані з того часу, як влада Нагірного Карабаху прийняла угоду про припинення вогню з Азербайджаном, укладену за посередництва російських миротворців 20 вересня. ISW раніше повідомляла, що 19 вересня Кремль розповсюдив інструкцію, в якій афілійованим з Кремлем ЗМІ наказувалося звинувачувати Захід і Пашиняна у визнанні суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом. Початкові протести у Вірменії після передачі Нагірного Карабаху Азербайджану, схоже, схильнідо бажаного для Кремля наративу, хоча неясно, чи збереже Кремль сильну підтримку Росії з боку Вірменії в довгостроковій перспективі після бездіяльності російських миротворчих сил.

• Російські війська продовжували безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області.

• Українські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута, на межі Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли.

• Російські чиновники продовжують депортувати дітей з окупованої України до Росії.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: