578-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

136,4% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

51,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

145,6% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

202,3% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

70,8% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

38,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких нема носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вчора ввечері росіяни завели ракетоносії у Чорному морі в пункти базування, але щонайменше два споряджені і готові до виходу, повідомили раніше в Оперативному командуванні "Південь".

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Тепер ISW готовий оцінити, що українські сили прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового на заході Запорізької області. Ці укріплення є не кінцевою оборонною смугою глибокої оборони Росії на заході Запорізької області, а скоріше певною серією найкраще підготовлених польових укріплень, розташованих у вигляді частини майже безперервного поясу протитанкового рову, "зубів дракона" та бойових позицій приблизно в 1,7 - 3,5 км на захід від Вербового. Командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив у вчора опублікованому інтерв'ю CNN, що українські війська досягли "прориву" на лівому фланзі біля Вербового, і що українські війська продовжують просуватися вперед. На кадрах бойових дій, опублікованих позавчора, видно знищений український протимінний бронетранспортер (MRAP) та БМП-2, які працюють трохи далі від лінії окопів російських бойових позицій під Вербовим, що свідчить про подальший прогрес України в розгортанні важкої техніки за межами російського триєдиного поясу - протитранспортного рову, "зубів дракона" та бойових позицій. Доступні супутникові знимки свідчать про те, що за останні 96 годин українські війська згідно із заявою Тарнавського наблизили важку техніку до Вербового. 21 вересня газета "The Wall Street Journal" з посиланням на неназваного офіцера українських десантно-штурмових військ повідомила, що українські сили здійснили "обмежений прорив" на захід від Вербового.

• Українські сили ще не подолали всі підготовлені російські оборонні позиції поблизу Вербового. Швидкість просування українських військ поблизу прориву залишається незрозумілою. Російські війська, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої траншейної лінії російських бойових позицій між Роботиним і Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на півдні. За повідомленнями, російські війська встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісосмузі, яку українська піхота повільно і планомірно прориває. Російські сили мають більше польових укріплень за Вербовим; наприклад, на північ від Очеретуватого є багато протитранспортних окопів і бойових позицій. Однак незрозуміло, наскільки ці позиції укомплектовані особовим складом. ISW продовжує оцінювати, що російські військові не мають достатньо розгорнутих на цій ділянці фронту сил, щоб повністю укомплектувати свою оборону в глибині, і що українські війська зможуть прохожити через російські польові укріплення швидше, якщо вони не будуть належним чином укомплектовані.

• Українські війська поглиблюють своє проникнення в Запорізьку область і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного. Вчора опубліковані геолокаційні кадри бойових дій на північно-східній околиці Новопрокопівки, що свідчить про те, що українські війська, ймовірно, зачистили російські позиції між Роботиним і Новопрокопівкою. Кілька російських джерел повідомили, що позавчора російські війська відбили українську атаку на північ Новопрокопівки. Це перша підтверджена українська наземна атака в безпосередній близькості від Новопрокопівки.

• Українські військові заявили, що український контрнаступ продовжиться взимку. Тарнавський сказав CNN, що він очікує великого українського прориву після того, як українські сили досягнуть Токмака (великий російський опорний пункт на заході Запоріжжя) і що важливо, щоб українські сили не втратили ініціативу, яку вони зараз утримують. Він також заявив, що українські операції триватимуть всю зиму, оскільки українські сили в основному просуваються пішо без транспортних засобів, і що несприятливі погодні умови, таким чином, не матимуть значного негативного впливу на український контрнаступ. Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов повторив подібну оцінку щодо продовження українських зимових операцій в інтерв'ю виданню "The War Zone", опублікованому 22 вересня. ISW раніше оцінював, що, хоча сезонні погодні умови можуть уповільнити наземне пересування і ускладнити логістику, вони не призведуть до остаточного припинення українських контрнаступальних операцій. Кульмінація українського контрнаступу, швидше за все, залежатиме від балансу сил між Росією та Україною, а також від допомоги Заходу Україні.

• Український контрнаступ на заході Запорізької області, ймовірно, знищив російську 810-ту морську піхотну бригаду (Чорноморський флот). В інтерв'ю виданню "The War Zone" Буданов заявив, що 810-та бригада була "повністю розгромлена" на півдні України, на фронті її замінили російські десантні підрозділи. Опис Будановим статусу 810-ї бригади найбільше відповідає доктринальному визначенню тактичного завдання "знищити", яке використовують американські військові: "фізично вивести ворожі сили з боєздатного стану до їх відновлення". За повідомленнями, підрозділи 810-ї бригади діяли на запорізькому напрямку з березня 2023 р., а на заході Запорізької області – з червня 2023 р. Раніше ISW спостерігав 810-ту бригаду в жовтні 2022 року, коли вона, за повідомленнями, діяла в Херсонській області, і підрозділ, ймовірно, відновлювався в тилу перед тим, як зайняти позиції в Запорізькій області. 810-та бригада неодноразово зазнавала значних втрат, і в минулому українські сили знищували цей підрозділ, після чого російські військові його відновлювали. Генштаб ЗСУ повідомив 19 квітня 2022 року, що 158 бійців 810-ї бригади загинули і близько 500 отримали поранення. 31 липня 2022 року заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що 200 військовослужбовців 810-ї бригади відмовилися повертатися на війну в Україну, а 12 вересня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що 810-та бригада втратила понад 85% особового складу на херсонському напрямку, і багато хто з них знову відмовився повертатися до бою.

• Високопоставлений український посадовець прямо підтвердив, що мета України в Бахмуті полягає в тому, щоб тримати там російські сили. Фіксація російських сил у Бахмуті може послабити тиск на Куп'янському напрямі. Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю 22 вересня заявив, що українські сили досягли своєї мети – зафіксувати російські війська в Бахмуті і не допустити їх перекидання в інші райони театру воєнних дій, наприклад, на південь України. 19 вересня Буданов також заявляв, що російські військові розгорнули нещодавно створену і не повністю сформовану 25-ту загальновійськову армію Східного військового округу "десь на північ від Бахмута". Буданов раніше повідомляв 31 серпня, що російські військові розгорнули частини 25-ї армії на заміну частинам 41-ї армії (Центрального військового округу) на Куп'янському напрямку, оскільки частини 41-ї армії почали "повільну" передислокацію на південь України. Розгортання російських частин 25-ї армії в Бахмуті замість Куп'янська, ймовірно, зірве російські зусилля по фіксації українських сил на Куп'янському напрямку, оскільки російські війська потребують військ для продовження атак замість 41-ї армії. Українські офіційні особи та російські джерела вказують на те, що протягом останніх тижнів темп та інтенсивність російських наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна значно знизилися, оскільки російські війська продовжують перегрупування та ротацію особового складу на цьому напрямку, а передислокація 25-ї омсбр, можливо, дещо послабила тиск на цій ділянці фронту. Заява Буданова підтверджує нещодавню оцінку ISW, що українські контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута зафіксували велику кількість російської бойової сили в Бахмуті, яка в іншому випадку була б доступна для посилення російської оборони на півдні – або, в даному випадку, для спроби змусити українські війська передислокуватися для захисту від російських атак навколо Куп'янська.

• Одночасні контрнаступи України в Бахмуті та на півдні України перешкоджають довгостроковим зусиллям Росії зі формування збройних сил, оскільки Росія передислокує свої нові резерви для захисту від наступу України. Наприкінці червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що міністерство оборони Росії сформувало "резервну армію", ймовірно, маючи серед іншого на увазі 25-ту армію, яка почала набирати особовий склад з Далекого Сходу Росії в середині травня. Формування 25-ї армії, ймовірно, було частиною оголошеного Шойгу наміру провести масштабну реструктуризацію збройних сил до 2026 року, і використання цих сил у бойових і оборонних операціях, ймовірно, спричинить втрату резервів, призначених для довгострокового відновлення і розширення російської армії. Російське військове командування, ймовірно, не змогло на цей час повністю укомплектувати або належним чином підготувати 25-ту армію. Буданов уточнив, що недобудована 25-а армія налічує близько 15 тисяч військовослужбовців, тоді як російські військові, як повідомлялося, сподівалися набрати 30 тисяч контрактників для 25-ї армії. За оцінками українських військових, 25-а армія не буде боєздатною щонайменше до 2024 р. Раніше Росія намагалася сформувати як резервну силу 3-й армійський корпус влітку 2022 р., але розгорнула і витратила значну частину цього погано підготовленого з'єднання, обороняючись від українських контрнаступів восени 2022 р.

• Глава української розвідки заявив, що в результаті удару українських військ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня було поранено високопоставлене російське командування.

• Російські війська завдали серії ударів ракетами та безпілотниками по Україні в ніч з 22 на 23 вересня. Кілька російських джерел стверджували, що російські сили завдали удару у відповідь по аеродрому в Кременчуці після того, як українські сили завдали удару по штабу командування ЧФ.[36]

• Окупаційний губернатор Запорізької області Баліцький призначив колишнього керівника Роскосмосу та ультранаціоналістичного діяча Рогозіна сенатором Ради Федерації Росії від окупованої Запорізької області.

• Російське інсайдерське джерело стверджувало, що російські військові повинні знову запровадити інститут замполітів, щоб вирішити проблеми російської армії з політичними та ідеологічними переконаннями – проблему, яку російські військові мислителі виявили у вересні 2018 року. Це джерело стверджує, що політпрацівники ГРУ використовують застарілий "радянський шаблон" для проведення інформаційних операцій проти супротивника і не здатні забезпечити політичну підтримку російським військовослужбовцям, зазначивши, що російські політпрацівники повинні вирішувати протиріччя між гаслами вищого російського політичного керівництва і реальністю, щоб військовослужбовці могли розрізняти можливі і неможливі цілі. Натомість російська військово-політична робота заохочує сліпе повторення фраз і наказів, що заважає російським військовослужбовцям розуміти і доносити російські політичні рішення до своїх підлеглих або пояснювати протиріччя в повідомленнях політичного керівництва. Голова комітету з оборони Державної думи Росії генерал-полковник Андрій Картаполов визначив подібні проблеми у своєму есе у вересні 2018 року, обґрунтовуючи створення Військово-політичного управління Росії. Картаполов заявив, що російське військово-політичне керівництво повинно адаптувати радянські структури до нового змісту. Картаполов також стверджував, що Росія повинна забезпечити "інформаційний захист" військовослужбовців і створити стійке переконання як у військових, так і в суспільстві в цілому, чому вони повинні служити Росії. Цей інсайдерський аргумент свідчить про те, що за останні п'ять років російські військові не вирішили проблему, яку визначив Картаполов.

• Роз'єднані контингенти "групи Ваґнера", які, як повідомляється, повертаються воювати в Україну, ймовірно, матимуть незначний вплив на бойові можливості Росії, не приносячи повного набору ефективності, який мав "Ваґнер" як унітарна організація під керівництвом фінансиста Прігожина та засновника Уткіна. Колишній голова Луганської ОДА Сергій Гайдай вчора заявив, що бійці "Ваґнера" діють у Луганській області та на різних ділянках фронту, зазначивши, що йому невідома кількість бійців "Ваґнера" або організація, під егідою якої вони діють в Україні. Джерело, пов'язане з "Ваґнером", стверджує, що близько 500 співробітників "Вагнера", включно з тими, хто відмовився брати участь у заколоті "Вагнера" 24 червня, приєдналися до нової невстановленої організації, організованої колишнім керівником відділу кадрів "Ваґнера", і, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута. Раніше ISW отримувала повідомлення про те, що начальник відділу кадрів "Ваґнера" намагається завербувати бійців "Ваґнера" до нової ПВК для операцій в Африці. Ці повідомлення вказують на те, що сили "Ваґнера" є фрагментованими і навряд чи зможуть організуватися в згуртовану бойову силу або вплинути на російські бойові можливості, якщо повернуться до участі в бойових діях в Україні.

• Російські війська вчора вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, в районі межі Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області, але не досягли будь-які підтверджених успіхів.

• Повідомляється, що російська влада розкрадає кошти з військових об'єктів поблизу кордону з Україною.

• Російські урядові програми продовжують примусово депортувати дітей з окупованої України до Росії.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: