США попросили від Польщі пояснень щодо заяв про припинення військової підтримки України.

Польські дипломати приватно запевнили іноземних колег, що військова підтримка України триватиме й надалі, хоча й у менших масштабах.

 

 

Влада Сполучених Штатів попросила Польщу пояснити свою позицію щодо військової підтримки України після того, як на тлі розбіжностей, які виникли між двома країнами через експорт українського зерна, польські чиновники заявили про те, що більше не постачатимуть Києву нову зброю. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на високопоставлене джерело у Пентаґоні.

 

За словами співрозмовника аґенції, Польща, як і раніше, готова підтримувати Україну, але конкретна позиція офіційної Варшави незрозуміла. Проте, каже джерело, розбіжності Польщі й України «наразі ще не призвели до тріщин у єдності коаліції», яка підтримує Київ.

 

Один із європейських дипломатів повідомив Bloomberg, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег, що військова підтримка України триватиме й надалі, хоча й у менших масштабах.

 

Джерело вважає, що відмова Польщі від підтримки може згубно вплинути на воєнні дії в Україні, оскільки може підірвати єдність НАТО.

 

Нагадаємо, 20 вересня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не постачає зброю Україні, оскільки займається озброєнням власної армії. Наступного дня президент Польщі Анджей Дуда сказав, що ЗМІ витлумачили слова Моравецького «найгіршим чином». Дуда уточнив, що йшлося про нову зброю, яку Польща закуповує для модернізації своєї армії.

23.09.2023

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