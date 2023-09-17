571-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:44 Вночі росіяни вдарили чотирма ракетами С-300 по цивільному підприємству Харкова. Палає пожежа. Кількість поранених від учорашнього обстрілу зросла до шести осіб.

11:30 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:15 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 130 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 51 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Проаналізувавши тисячі фейків, направлених проти військових ЗСУ, а також військового керівництва України, Центр протидії дезінформації структурував їх і виділив 5 основних наративів, які розповсюджує пропаганда рф проти Міністерства оборони України:

10:25 Внаслідок російської нічної атаки пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище в Березівському районі на Одещині, постраждалих немає, – написав Кіпер у телеграм-каналі в неділю.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

135,2% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

50,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

142,3% автомобільної техніки (з них 2,8% за минулий тиждень),

194,8% артилерійських систем (з них 5,3% за минулий тиждень),

69,7% РСЗВ (з них 1,4% за минулий тиждень),

37,5% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

Сватівський відтинок — біля Новоєгорівки ситуація стабілізувалася, ворог втратив багато живої сили і знизив темп.

Бахмутський напрямок — було звільнено Андріївку, триває зачистка Кліщіївки, ворог намагається зачепитися на краю села, бо воно має для нього медійне значення.

Авдіївський відтинок — без змін, уточнюється ситуація на схід від Авдіївки.

Бердянський відтинок — без змін, ситуація в Новомайорську важка.

Запорізький відтинок — тривають бої навколо Роботиного, біля Вербового. Є часткові успіхи. Важливим фактором у гальмуванні темпів нашого просування стало перекидання ворогом резервів.

Таврійський відтинок — без змін.

09:40 Вночі росіяни завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА, було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу:

6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда);

10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей:

6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” (100%);

6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (60%).

Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 16 вересня продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку та продовжували здобувати успіхи в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 вересня, підтверджують, що українські сили просунулися на південь від Роздолівки (близько 13 км на північний схід від Бахмута) і на північ від Кліщіївки (близько 6 км на південний захід від Бахмута).[1] Заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що бої тривають поблизу Кліщіївки і Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута), і заявила, що українські сили продовжують досягати успіху в районі Кліщіївки. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський опублікував відео з українськими військовими в Андріївці (8 км на південний захід від Бахмута) після звільнення цього населеного пункту 14 вересня.

• Українське просування в західній Запорізькій області, ймовірно, змусило російське командування віддати перевагу російській обороні там і збоку передислокувати підрозділи відносно елітного формування далі на південь від Бахмута. Північноосетинські добровольчі батальйони "Штурм Осетії" та "Аланія", які діють на заході Запорізької області, вчора опублікували знимки із зображенням невеликого загону російської 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в Нестерянці (на західному крилі нинішнього українського прориву на заході Запорізької області). Підрозділи 83-ї бригади наприкінці червня були розгорнуті для захисту від українських контрнаступальних операцій навколо Кліщіївки і наприкінці серпня були помічені в боях в цьому районі. За повідомленнями, станом на 11 вересня підрозділи 83-ї бригади все ще діяли в районі Бахмута, хоча частини бригади, можливо, були розділені між двома різними секторами фронту. Кліщіївка була центром бойових дій в районі Бахмута протягом останніх тижнів, і передислокація будь-яких підрозділів 83-ї бригади на тлі українського просування в районі Кліщіївки свідчить про глибоке занепокоєння українськими наступальними операціями на заході Запорізької області та про те, що росіяни надають перевагу обороні в цьому регіоні. ISW вже оцінювала, що українські контрнаступальні операції на кількох напрямках змусять російське командування надати пріоритет певним ділянкам фронту та здійснити передислокації вздовж лінії фронту, які Україна зможе використати. Українські контрнаступальні операції стягнули в цей район відносно елітні частини та з'єднання, в тому числі підрозділи 98-ї дивізії, 83-ї бригади, 11-ї бригади, 31-ї бригади, 106-ї дивізії ПДВ, а також 364-ї бригади спецназу ГРУ. Досі російські війська воліли не відправляти ці відносно елітні формування на допомогу в критично важливі оборонні операції на заході Запорізької області, а українські операції навколо Бахмута, схоже, продовжують стримувати російське командування зробити це в повному обсязі.

• Вчора українські війська також просунулися на заході Запорізької області та продовжували проникати в російську смугу оборони, що лежить попереду нинішньої глибини наступу українських військ. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, вказують на те, що українські сили просунулися вздовж російських оборонних позицій на захід від Роботиного. Інші геолокаційні кадри, опубліковані позавчора, вказують на те, що українська піхота просунулася далі вздовж низки російських оборонних позицій безпосередньо на захід від Вербового, але, ймовірно, не зберегла контроль над цими позиціями. Українська присутність на цих російських оборонних позиціях вказує на те, що російські війська також їх не контролюють і що українські сили продовжують діяти за російською смугою оборони, яка проходить на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки.

• Українські сили, ймовірно, протягом останніх кількох тижнів зробили значний тактичний прорив уздовж ділянки нинішнього російського оборонного шару в районі Роботиного, який вони продовжують розширювати. Українські війська продовжують наступальні операції на ділянці російської оборони на захід від Вербового з моменту її прориву 4 вересня і розширили свій прорив вздовж 2,6-кілометрової ділянки цих російських оборонних позицій. Тривала відсутність української важкої техніки і транспортних засобів за цим оборонним шаром, як і раніше, вказує на те, що українським військам ще належить завершити прорив цього оборонного шару. Українські посадовці зазначають, що низка російських оборонних позицій, які наразі знаходяться перед українськими військами, може бути менш складною, ніж початкова смуга російської оборони, яку українські війська прорвали на півночі. Російські війська зосередили більшу частину своєї бойової потужності на цих передових російських оборонних позиціях для захисту від українських контрнаступальних операцій, і ці російські війська, ймовірно, зазнали великих втрат і відступили на підготовлені позиції за нинішню смугу оборони. ISW вже давно оцінює, що російським військам не вистачає живої сили, щоб утримувати всю ешелоновану систему російських оборонних укріплень на півдні України, і що російські війська, які захищають нинішню лінію оборони, найімовірніше, є підрозділами з'єднань, які воюють у цьому районі без ротації підрозділів оперативного рівня з початку контрнаступу, або підрозділами з'єднань, які були перекинуті з інших ділянок фронту.

• Російські ультранаціоналісти продовжували скаржитися на ендемічну брехню в російській армії після того, як позавчора депутат держдуми РФ і колишній заступник командувача Південного військового округу генерал-лейтенант Гурульов озвучив такі скарги.

• Український безпілотник Військово-морських сил, ймовірно, 14 вересня пошкодив російський корабель у Чорному морі. "Українська правда" опублікувала фото, отримане від джерела в СБУ, яке свідчить про те, що 14 вересня українські військово-морські безпілотники завдали удару і пошкодили російський корвет класу "Бора" біля входу в Севастопольську бухту в окупованому Криму. Речниця Південного оперативного командування Збройних Сил України капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські кораблі не стоять на своїх базах, а постійно переміщуються між військово-морськими базами в Росії та окупованому Криму, щоб уникнути ударів. Російські сили раніше використовували великі кораблі в Чорному морі, щоб зменшити шкоду, яку українські удари завдали іншим російським наземним лініям комунікацій на півдні України, й українські сили, ймовірно, націлені на російські кораблі в Чорному морі, щоб, серед іншого, завдати подальшої шкоди спроможності Росії пом'якшити поточні логістичні ускладнення.

• Вчора український посадовець підтвердив, що цивільне судно вперше скористалося українським коридором у Чорному морі, щоб дістатися до українського порту. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков оголосив, що цивільні суховантажі під прапором Палау скористалися українським коридором, щоб пройти до Чорноморська, де на судна завантажать понад 20 тисяч тонн зерна для експорту до країн Африки та Азії. Він заявив, що з 15 серпня п'ять цивільних суден пройшли з України українським чорноморським коридором.

• Міністр оборони Росії Шойґу та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрілися у Владивостоці, де вчора Кім оглянув зразки російської військової техніки. Кім оглянув стратегічні бомбардувальники Ту-22МС, Ту-95МС і Ту-160; винищувачі-бомбардувальники Су25СМ3, Су-30СМ і Су-34; ракетоносець МіГ-31І з ракетами "Кинжал"; фрегат "Маршал Шапошников"; протикорабельний ракетний комплекс "Уран" і крилаті ракети "Калібр". Командувач повітряно-космічних сил Росії генерал-лейтенант Кобилаш повідомив Кіму, що стратегічні бомбардувальники Ту-160 отримали нові крилаті ракети Х-БД із заявленою дальністю польоту понад 6500 кілометрів і можуть нести 12 таких ракет. Росія навряд чи надасть Північній Кореї матеріальні системи або зброю через ймовірне занепокоєння російського президента Путіна, що це може викликати вторинні санкції проти Росії, але Путін може бути відкритий до інших форм технологічного і оборонного співробітництва з Північною Кореєю в обмін на північнокорейські артилерійські боєприпаси.

• Російське військове керівництво може звільняти неефективних посадових осіб протиповітряної оборони під приводом звинувачень у корупції, щоб уникнути визнання невдач російської протиповітряної оборони проти посилення ударів безпілотників по російських містах, включаючи Москву.

• Російські військові чиновники продовжують зусилля щодо зміцнення відносин Росії з африканськими державами на тлі мінливої динаміки на континенті, яка є наслідком зусиль міністерства оборони Росії поглинути "групу Ваґнера".

• Російські війська 16 вересня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі межі Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької.

• Українські війська вчора вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту, просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

• Російські мілблогери продовжують скаржитися на роль міністерства оборони (МО) Росії у збереженні проблем, які стосуються російських військових.

• Російська окупаційна влада продовжує намагатися заселити росіянами житлові райони окупованої України.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: