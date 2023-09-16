570-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

135,1% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

50,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

142,1% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),

194,4% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),

69,5% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

37,3% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:20 Представники підприємств, що опікуються виготовленням бронетехніки, снарядів, озброєння та спорядження, заявили на прес-конференції, що пропонують розпустити Державну аудиторську службу України через її висновок проведеного влітку аудиту оборонних закупівель вважати прибуток оборонних компаній при виконанні державного замовлення за 2022 рік збитком держави з вимогою повернути його державі. На підставі цього листа правоохоронні органи можуть порушувати кримінальні справи щодо виробників, які постачали озброєння впродовж 2022 року, і такі можливі дії правоохоронних органів загрожують зривом державного замовлення та нестачею зброї на фронті.

10:10 ЮНЕСКО на 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини, яка проходить у Ер-Ріяді, через війну та російське бомбардування внесло до свого списку історичних місць, які знаходяться під загрозою знищення, київські Софійський собор і Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова. Комітет веде Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та стежить за збереженням об’єктів. Включення до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, має на меті залучити термінову міжнародну підтримку зусиль щодо збереження. Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО 1972 року, ратифікованої як Україною, так і Росією, країни-підписанти зобов’язуються «сприяти охороні об’єктів, занесених до списку», і зобов’язуються «утримуватися від будь-яких навмисних заходів», які можуть завдати шкоди об’єктам Всесвітньої спадщини.

10:00 Удар по судноремонтному заводу у Севастополі став можливим завдяки проникненню українського групи бійців у тил ворога та їхньому коригуванню вогню, розповіли в Силах спеціальних операцій України. ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі. Далі для ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника було залучено операторів ССО. На човнах група підійшла до безпечного місця і перемістилася до берега завдяки підводним засобам. Після проникнення на берег воїни провели ідентифікацію та наведення на ціль. А згодом - під час безпосереднього ураження - група бійців здійснювала коригування вогню і підтвердила знищення цілей. Після бійці ССО успішно повернулися на підконтрольні території.

09:50 США та Німеччина обговорюють питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, наголосивши, що те, як ЗСУ використовуватимуть американські ракети, це їхня справа, але при передачі кожної системи озброєння Україні береться до уваги низка факторів:

"Українці повинні вміти їх ефективно використовувати. Також нові складні системи вимагають обслуговування, і, звичайно, ми цим займаємося. Вони повинні вміти їх підтримувати, а це не відбувається автоматично. І потім вони повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні в досягненні її цілей. І вони самі мають ухвалювати рішення про те, що може бути найбільш ефективним у відновленні їхньої територіальної цілісності. Відповідно до нашої власної політики, ми не заохочуємо і не дозволяємо використання наших систем озброєнь за межами України. Але знову ж таки це рішення України".

Бербок додала, що можливі побоювання щодо ударів по території РФ – це не є аргументом під час розгляду питання про надання Україні далекобійної зброї, оскільки країна має право на самозахист.

09:40 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 14 вересня українські війська звільнили Андріївку в районі Бахмута, а 15 вересня продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб та інші українські офіційні особи повідомили, що українські сили 14 вересня звільнили Андріївку і досягли 15 вересня неуточненого часткового успіху поблизу Кліщіївки. Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад звільнив Андріївку та "повністю знищив" російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду (3-й армійський корпус) після оточення населеного пункту. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на заході Запорізької області та завдають значних втрат російській живій силі та техніці поблизу Вербового.

• Депутат Держдуми РФ і колишній заступник командувача Південним військовим округом генерал-лейтенант Гурульов поскаржився на брехню російських військових і підкреслив ефективність української ППО проти російських вертольотів. Гурульов поскаржився, що культура брехні в російській армії є основною проблемою, яка перешкоджає російській перемозі в Україні, і стверджував, що неправдиві повідомлення призводять до неправильного прийняття рішень на багатьох рівнях у російській армії. Гурульов також заявив, що ефективність української фронтової протиповітряної оборони проти російських вертольотів заважає їм використовувати раніше високоефективні протитанкові ракети, повторивши поширені скарги на здатність України наносити удари безпілотників по російських тилах і недостатній рівень російських контрбатарейних можливостей. Гурульов відомий тим, що раніше, 12 липня, оприлюднив аудіоповідомлення колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Попова, який скаржився на відсутність підтримки російських військ, тож ймовірні зв'язки Гурульова з керівництвом цієї армії надають вагу його скаргам.

• Українські війська 14 вересня завдали ударів з морських безпілотників по російських кораблях у Чорному морі. Стратком ЗСУ України повідомило, що українські сили завдали неуточнених пошкоджень двом російським сторожовим кораблям класу "Василь Биков" проекту 22160 у південно-західній частині Чорного моря. Міністерство оборони Росії заявило, що сили Чорноморського флоту Росії знищили два українські військово-морські безпілотники в цьому районі. "Українська правда" повідомила, що джерела в СБУ заявили, що 14 вересня український військово-морський безпілотник значно пошкодив російський корвет класу "Бора" біля входу в Севастопольську бухту, але Міністерство оборони Росії заявило, що сили Чорноморського флоту Росії знищили український військово-морський безпілотник і відбили атаку. Російське джерело стверджувало, що корвет не отримав видимих пошкоджень.

• 15 вересня російські війська завдали ще одну серію ударів з БПЛА Шахед-131/-136 по тилових районах України.

• Голова комітету держдуми РФ з оборони Картаполов прямо заявив, що мобілізовані будуть демобілізовані лише після закінчення "спеціальної військової операції" Росії, додавши, що російські мобілізовані не отримуватимуть ротацій, але матимуть право на відпустку кожні шість місяців. Відвертий коментар Картаполова, ймовірно, має на меті відрадити російських законодавців від розгляду запропонованої поправки, яка встановлює терміни демобілізації мобілізованих восени 2022 року. Кремль продовжує чинити опір офіційному скасуванню указу про часткову мобілізацію, щоб юридично виправдати продовження служби мобілізованих на невизначений період часу.

• Президент Росії Путін і президент Білорусі Лукашенко під час зустрічі в Сочі 15 вересня повторили постійні заяви про переговори і передбачувано висунули претензії до Заходу. За повідомленнями, Путін і Лукашенко також обговорили економічні питання, візит Кім Чен Ина до Росії та зусилля Росії з нарощування збройних сил. Путін і Лукашенко повторили шаблонну риторику, звинувативши Захід у маніпулюванні Україною. Путін заявив, що контракти на військову службу з міністерством оборони Росії підписали 300 тисяч осіб - імовірно, протягом останніх шести-семи місяців, що підтверджує цифру, озвучену Путіним 12 вересня.

• Міністерство оборони Росії продовжує спроби взяти під контроль операції "групи Ваґнера" в Північній Африці і, можливо, доручило це завдання колишньому командувачу повітряно-космічними силами Суровікіну.

• Російські війська вчора вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Запорізької області.

• Російська окупаційна влада продовжує зусилля зі зміцнення наземних ліній комунікацій, що з’єднують окупований південь України з Росією та окупованим Кримом.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: