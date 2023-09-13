Керівника «Sputnik Молдова» депортували з Молдови.

Кишинів підозрював його у втручанні у внутрішні справи країни.

 

 

Керівника бюро російського пропагандистського агентства «Sputnik Молдова» Віталія Дєнісова вигнали з Молдови. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md з покликом на Генеральну інспекцію з міґрації республіки.

 

На сайті відомства повідомляється, що 56-річного громадянина Росії, імені якого не називають, було визнано «небажаною особою» на території Молдови терміном на 10 років. Його видворили з країни під конвоєм. Інспекція зазначає, що таких заходів було вжито, оскільки особу «запідозрили у втручанні у внутрішні справи країни, яке ставить під загрозу інформаційну безпеку Молдови».

 

Громадянин Росії Віталій Дєнісов виконує обов'язки менеджера/адміністратора «Sputnik Молдова» з березня 2023 року. Раніше він працював на аналогічній посаді в Південній Осетії й очолював «Sputnik Азербайджан».

 

За даними свідків, у середу зранку, 13 вересня, співробітники міґраційної служби Республіки Молдова прийшли до будинку Дєнісова з ухвалою про депортацію, посадили його в авто та відвезли до кишинівського летовища. Глава «Sputnik Молдова» поскаржився, що йому навіть не дали зібрати речі та забрати свійських тварин.

 

Москва не забарилася з реакцією. Офіційна речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова так прокоментувала депортацію Віталія Дєнісова: «Це чергова ланка в ланцюжку неадекватного ставлення нинішньої молдовської влади до поняття “демократія”. Вони просто, мабуть, не розуміють, що це таке. Вони не розуміють, що таке свобода слова, що таке права та свободи журналістів. Це просто зачистка свого власного внутрішнього інформаційного поля». Вона теж нагадала, як молдовська влада заборонила мовлення російських каналів і не пускала в країну експертів із Росії.

 

Водночас у зв'язку з депортацією Дєнісова до МЗС РФ викликали тимчасового повіреного у справах Молдови в Москві Ліліана Дарія (Lilian Darii).

13.09.2023

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