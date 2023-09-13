567-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Станом на 10:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії Росії (25 ЗВА), найімовірніше, вперше розгорнуто в Україні. Це формування, ймовірно, зосереджене в Луганській області на північному сході України. • Ще в серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25-ї ЗВА стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні лише з грудня 2023 року. • Цілком ймовірно, що підрозділи були поспішно введені в дію частково через те, що Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках. Однак існує також реальна можливість того, що Росія спробує використати частини 25-ї ЗВА для відновлення не задіяних резервних сил на театрі бойових дій, щоб надати командирам більшої оперативної гнучкості.

10:45 Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, коментуючи нічні вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, подякував пілотам Повітряних сил Збройних Сил України за відмінну бойову роботу і пообіцяв продовження.

10:30 У Севастополі внаслідок нічної атаки уражено великий російський десантний корабель та пошкоджено підводний човен РФ, підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Є пошкодження Севастопольського судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе, зокрема його обладнання. Після атаки на території Севастопольського морського заводу виникла пожежа, її зафіксували супутники NASA. Загоряння були у Південній та Корабельній бухтах Севастополя.

10:15 В Умань на святкування Рош га-Шана прибуло вже 11 тисяч прочан-хасидів, повідомив голова Уманської РВА Ігор Миклащук, зазначивши, що в місті все гаразд, ніяких ексцесів не відбувається. Цьогоріч Рош га-Шана відзначають 15 вересня, торік на святкування Рош га-Шана до Умані прибуло 29 тисяч хасидів.

10:05 Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

На Мелітопольському напрямку в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

На Бахмутському напрямку мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Тривають важкі бої.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

134,2% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

50,7% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

140,7% автомобільної техніки (з них 3,8% за минулий тиждень),

191,6% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

68,8% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

36,8% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі біля 3-ї години завдано ракетний удар по Севастопольському морському заводу, головному російському ремонтному заводу Чорноморського флоту. Під час атаки пошкоджено два російські військові кораблі: підводний човен та великий десантний корабель проєкту 775. Завод мав з 2024 року відновити будівництво нових кораблів і суден, а в листопаді 2022 року обговорювалась можливість перетворення заводу на центр розвитку російських безпілотних надводних і підводних апаратів.

09:35 Внаслідок нічної атаки на південь Одещини, коли декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району, постраждали шестеро людей, зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

09:30 Вночі російські війська атакували Одещину (південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону) та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. Було зафіксовано пуски 44 “шахедів”, з них 32 (73%) знищено із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вчора українські війська продовжили наступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і, як повідомляється, просунулися на південь від Бахмута і Роботиного. Українські військові джерела повідомили, що українські війська ведуть активні наступальні дії поблизу Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута). В українському Генштабі також заявили, що українські сили досягли нових успіхів на південь і південний схід від Роботиного. Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун уточнив, що українські сили просунулися на 300–500 метрів на південь і південний схід від Роботиного. Український військовий медіацентр зазначив, що російські війська все активніше стягують резерви з глибини російської території на лінію фронту в Україні через страх перед українським проривом.

• Російські інсайдерські джерела стверджують, що найближче оточення Кремля знову активно обговорює необхідність і підготовку до другої хвилі мобілізації резервів напередодні піврічного осіннього призовного циклу, який розпочинається 1 жовтня. Російський телеграм-канал, який нібито має зв'язки з російськими джерелами безпеки, стверджував, що окремі російські чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації резервістів і сподіваються провести ще одну хвилю мобілізації резервістів восени. Важливо розрізняти звичайний піврічний призов на строкову службу в Росії, масштабну мобілізацію резервістів, подібну до тієї, що привела до російських збройних сил понад 300 тисяч резервістів восени 2022 року, криптомобілізацію, яка залучає резервістів до збройних сил у меншій кількості протягом тривалого періоду часу, а також різні зусилля, спрямовані на заохочення або примус росіян до підписання нібито добровільних контрактів із російськими збройними силами. Телеграм-канал стверджував, що російські чиновники хочуть мобілізувати 170–175 тис. резервістів і через це перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 тисяч осіб на контрактну службу з використанням примусових заходів. Телеграм-канал стверджував, що потужна група "силовиків-яструбів" пропонує і більш жорсткі заходи щодо мобілізації резерву, такі як обмеження для певних осіб в отриманні відстрочки від мобілізації, що викликало серйозні розбіжності з чиновниками в адміністрації президента Росії. Телеграм-канал стверджує, що в адміністрації президента побоюються реакції на такі заходи з боку інших російських чиновників і суспільства в цілому.

• Ці плани, пропозиції та розбіжності не є новими і не свідчать про те, що президент Росії Путін остаточно вирішив незабаром провести другу хвилю мобілізації. Раніше напередодні весняного призову на початку 2023 року теж спостерігалася активізація дискусій щодо підготовки до мобілізації в резерв і спекуляцій. Окремі російські чиновники також пропонували радикальніші заходи мобілізації, які не були реалізовані. Вчорашня відповідь Путіна на запитання на Східному економічному форумі про можливу другу хвилю мобілізації в резерв радше свідчить про його прихильність до поточних практик криптомобілізації, а будь-яка нова хвиля мобілізації резерву залежить від нього.

• Путін під час свого виступу на Східному економічному форумі також посилив кілька шаблонних інформаційних операцій, які неправдиво описували український контрнаступ як невдалу спробу, і звинуватив Україну в небажанні вести переговори.

• Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вчора прибув до Приморського краю і найближчими днями зустрінеться з Путіним, ймовірно, для обговорення постачання північнокорейських артилерійських боєприпасів Росії.

• Повідомляється, що російська влада відкоригувала системи протиповітряної оборони навколо Москви у світлі останніх посилених ударів безпілотників по місту, ймовірно, частково для того, щоб заспокоїти скарги в російському інформаційному просторі щодо неефективності протиповітряної оборони навколо столиці.

• Російські війська вчора вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, в районі межі Донецької та Запорізької області, на заході Запорізької області.

• Російські чиновники внесли до держдуми РФ законопроєкт, який передбачає покарання російських військовослужбовців, які воюють у складі добровольчих збройних формувань, за втрату або навмисне знищення військової техніки чи запасів.

• Російські окупанти продовжують депортувати дітей з окупованих територій України до Росії під виглядом оздоровчих програм.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: