У Конґресі запущено механізм імпічменту щодо Байдена.

Політичні аналітики стверджують, що будь-яка спроба імпічменту чинного президента-демократа не має шансу на успіх.

Кевін Маккарті

Палата представників Конґресу США розпочинає офіційне розслідування, результатом якого може стати оголошення імпічменту президентові країни Джо Байдену. Про це у вівторок, 12 вересня, заявив спікер палати, республіканець Кевін Маккарті (Kevin McCarthy) – повідомила інформаційна агенція Reuters.

Він зазначив, що проти глави держави існують «поважні і варті довіри підозри». «Розслідування буде зосереджено на звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні [правосуддю] та корупції», – зазначив Маккарті. Він оголосив, що вже віддав відповідні доручення комітетам Конґресу.

Конґресмени-члени Республіканської партії намагаються розпочати розслідування проти президента-демократа з того часу, як у січні 2023 року вони отримали більшість у Палаті представників. Передовсім їхні звинувачення стосуються ділових зв'язків сина президента – Гантера Байдена. Щодо останнього ведеться федеральне розслідування у зв'язку з можливими податковими злочинами.

Водночас, слухання, які досі організовували республіканці в Конґресі, не виявили жодних конкретних доказів будь-яких порушень закону чинним главою Білого дому. Це, зокрема, стосується звинувачення Байдена в нібито отриманні прибутку, коли він обіймав посаду віцепрезидента з 2009 до 2017 рік.

Як стверджують американські політичні аналітики, будь-яка спроба імпічменту чинного президента-демократа не має шансу на успіх. Навіть якщо Палата представників проголосує за його усунення, процес майже, напевно, зазнає невдачі в Сенаті, який контролюють демократи.