566-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вчора українські війська продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях, а також просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області. Вчора українські військові оголосили, що за останній тиждень українські війська звільнили два квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку та досягли там успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр також повідомила, що на Таврійському (Запорізькому) оперативному напрямку українські війська за минулий тиждень просунулися загалом на 4,8 кв. км, зокрема на південь від Роботиного та на захід від Вербового.

• Росгвардія може вербувати раніше ув’язнених колишніх бійців "групи Ваґнера", ймовірно, для подальшого поглинання залишків "Ваґнера", одночасно зміцнюючи внутрішній апарат безпеки Росії.

• Російські прикордонники висловлювали такі ж скарги щодо обмежених можливостей і озброєння, як і російські війська, які служать в Україні, і продовжували висловлювати стурбованість можливими українськими рейдами в Росію. Російський мілблогер, який є членом Ради з прав людини при Кремлі, посилив скарги на те, що російська влада погано оснастила прикордонні підрозділи і не забезпечила їх достатньою кількістю цифрових систем зв'язку, розвідувальних і ударних безпілотників, мобільного транспорту та медичних засобів, зазначивши, що ці скарги надходять майже з усіх прикордонних управлінь ФСБ і що підрозділи прикордонної служби, формуючи оперативні групи для участі у радянській війні в Афганістані, були оснащені артилерією, авіацією та бронетехнікою, а це означає, що сучасні прикордонні підрозділи ФСБ потребують подібних можливостей. Він стверджував, що прикордонні підрозділи отримують протитанкові ракети і міномети лише завдяки особистим зв'язкам з російськими військовими частинами, і закликав російську владу забезпечити сучасні прикордонні підрозділи, особливо в Брянській, Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, кращим оснащенням, включаючи самохідні артилерійські установки і системи радіоелектронної боротьби. Посилання блогера на участь радянських прикордонників у війні в Афганістані та заклик до надання складніших систем свідчать про те, що російські прикордонники продовжують бути стурбовані загрозою можливих українських транскордонних рейдів на територію Росії та атаками українських безпілотників на російську територію.

• У ніч з 10 на 11 вересня російські війська здійснили серію ударів безпілотників "Шахід-131/136" по південній Україні. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили збили 12 "Шахідів" над Запорізькою, Дніпропетровською та Миколаївською областями та ще один неідентифікований безпілотник. 11 вересня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що російські війська змінюють тактику і "масово застосовують безпілотники". Український Генштаб також повідомив, що російські війська випустили по Дніпропетровській області 10 ракет, зокрема протирадіолокаційні ракети Х-31П і керовані крилаті ракети Ка-59.

• Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент Росії Путін найближчими днями зустрінуться у Владивостоці, щоб обговорити двосторонні відносини та постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї до Росії.

• Збройні сили США та Вірменії 11 вересня почали спільні військові навчання у Вірменії. 85 американських військовослужбовців і 175 вірменських беруть участь у навчаннях "Eagle Partner 2023" на полігонах Зар і Армавір поблизу Єревана, що відбуватимуться на тлі все більш напружених відносин між Москвою і Єреваном, а також посилення напруженості між вірменськими і азербайджанськими силами в Нагірному Карабаху.

• Російські війська вчора вели наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на межі Донецької та Запорізької області, на заході Запорізької області і 1 на окремих ділянках просунулися вперед.

• Українські війська вчора вели наступальні дії щонайменше на одній ділянці фронту та просунулися в районі Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області.

• Правляча кремлівська партія "Єдина Росія" очікувано досягла більшості бажаних результатів на дуже фальсифікованих місцевих виборах у Росії та окупованій Україні. Кандидати в губернатори, які не є членами "Єдиної Росії", перемогли лише у двох регіонах - Хакасії та Орловській області, де були переобрані представники Комуністичної партії, що займали свої посади. Голова російського ЦВК Олександр Сидякін прогнозовано заявив, що "Єдина Росія" отримала більшість голосів в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

• Вчора українські та британські військові повідомили, що російські військові мають намір до кінця 2023 року мобілізувати понад 400 тисяч військовослужбовців.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: