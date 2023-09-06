Одного з організаторів штурму Капітолію засуджено до 22 років.

Лідера угруповання «Горді хлопці» Енріке Тарріо визнали винним у підбурюванні до заколоту та участі в його плануванні.

Енріке Тарріо

Колишнього лідера праворадикального угруповання «Горді хлопці» (Proud Boys) 39-річного Енріке Тарріо (Enrique Tarrio) засуджено до 22 років в'язниці за участь у штурмі будівлі Конґресу Сполучених Штатів шостого січня 2021 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Такий вирок виніс суддя Вашінґтонського окружного суду Тімоті Келлі (Timothy Kelly).

Енріке Тарріо визнали винним у підбурюванні до заколоту та участі в його плануванні. Прокурори попросили засудити Тарріо до 33 років ув'язнення. Його адвокати просили не більше 15 років.

Цікаво, що сам Енріке Тарріо не брав безпосередньої участі в штурмі, він навіть не був у Вашінґтоні шостого січня, коли тисячі прихильників Дональда Трампа штурмували Капітолій. Однак суддя наголосив, що Тарріо був «верховним лідером змови». Слідство встановило, що він контролював дії Proud Boys під час заколоту. За даними слідства, він є «винятково впливовою фігурою» серед американських правих екстремістів.

У суді Тарріо сказав, що шкодує про свої дії. «Мені надзвичайно соромно і ніяково. Те, що сталося шостого січня, було національною ганьбою», – покаявся він.

Вирок Тарріо став наразі найсуворішим покаранням у справі про штурм Капітолію. Раніше суд виніс вироки двом іншим лідерам Proud boys: Джозеф Біґґс (Joseph Biggs) отримав 17 років ув'язнення, а Ітан Нордін (Ethan Nordean) – 18 років позбавлення волі. Адвокати Тарріо заявили про намір подати апеляцію.

Нагадаємо, що шостого січня 2021 року прихильники Дональда Трампа, який програв на президентських виборах у листопаді 2020 року, влаштували заворушення біля Капітолію під час затвердження підсумків президентських виборів. Протестувальники ввірвалися до будівлі Капітою, дебати в Конґресі було припинено на кілька годин, а законодавців евакуйовано. В ході заворушень загинуло п'ятеро людей.

Загалом у справах про штурм Капітолію проходять більше тисячі осіб – у тому числі й сам Дональд Трамп. Експрезидента США звинувачують у спробі скасувати результати виборів 2020 року. Він наполягає на своїй невинуватості.