У Німеччині розслідують замах на вбивство 10-літнього українця.

Зловмисникові не сподобалося, що хлопець розмовляє українською і не бажає переходити на російську.

міст Reinserturmweg

У місті Айнбеку, розташованому на півдні федеральної німецької землі Нижня Саксонія, було вчинено антиукраїнський напад. Невідомий чоловік травмував 10-літнього хлопця, вихідця з України, за те, що той спілкувався українською мовою. За фактом нападу на українського хлопця прокуратура міста Ґьоттінґена відкрила кримінальну справу, зловмисника звинувачено у замаху на вбивство. Про це повідомив часопис Der Spiegel.

Згідно з повідомленням прокуратури, 26 серпня увечері 10-річний хлопчик перебував у районі мосту Reinserturmweg, який проходить через канал, з кількома іншими українськими дітьми. До гурту підійшов невідомий чоловік і закинув дітям, що вони розмовляють українською мовою. Чоловік зажадав, щоб вони перейшли на російську, і заявив, що Україна розпочала війну.

Коли діти відмовилися переходити на російську, чоловік шарпнув одну дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через поручні в канал. Хлопчик вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту, зазнав травми голови та лівої ноги. Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий зловмисник ще й жбурнув у нього скляну пляшку, яка потрапила дитині в праве плече. Після цього чоловік зник з місця події. Наразі його розшукує німецька поліція. Зазначається, що чоловікові на вигляд 40–45 років, він був одягнений у синю футболку, чорну кепку та джинсові шорти.

За свідченням лікарів, 10-літній українець, на щастя, не зазнав важких травм. У шпиталі йому було надану необхідну медичну допомогу. Наразі він перебуває вдома.