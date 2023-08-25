548-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:29 Збройні сили Латвії поставили Україні ще один вертоліт Мі-17. "Україна успішно воює і повертає собі дедалі більше окупованих територій. Латвія стоятиме пліч-о-пліч з Україною до повної перемоги України", - прокоментувала міністр оборони Інара Мурнієце.

16:10 Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден провели телефонну розмову. Як повідомляє Білий дім, лідери держав обговорили початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та прискорення надання дозволу іншим країнам на передачу Україні своїх літаків після завершення навчань. Байден підтвердив зобов’язання США підтримувати оборону України від російської агресії “стільки, скільки буде потрібно, та притягати Росію до відповідальності за її дії”.

15:25 Затриманим у Фінляндії росіянином є неонацист Ян Пєтров. Згідно з даними НАЗК, Петровський є лідером і командиром російської воєнізованої групи «Оперативна група “Русич”». Це угрупування має зв’язки з приватною військовою компанією «Вагнер», і, можливо, діє як підрозділ ПВК. Зокрема у 2015 році найманців «Русич» звинуватили у звірствах щодо загиблих та взятих у полон українських солдатів. Пєтровскій також перебуває під санкціями ЄС і США. Згідно з обґрунтуванням від ЄС, він вчиняв дії, які загрожують суверенітету, незалежності та безпеці України.

15:03 Понад 100 тисяч українців з 1 серпня втратили право на отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб за результатами верифікації, проведеної урядом. Як розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, 109 тисяч осіб, які отримували допомогу для ВПО, насправді мешкали за кордоном, і, ймовірно, мали допомогу від інших держав – тобто вони не є внутрішньо переміщеними особами. Також з’ясували, що майже 10 тисяч громадян із тих, які отримували виплати, вже померли. Ще близько 10 тисяч українців одночасно отримували допомогу, реєструючись у кількох громадах. Крім цього, з 1 вересня вступить в силу друга частина змін про впорядкування отримувачів допомоги для переміщених осіб. "Якщо родина чи отримувач допомоги для ВПО після набуття чинності постанови – з середини липня до 1 вересня - або придбав новий транспортний засіб (ми не говоримо про транспортні засоби, які купуються волонтерами для ЗСУ), або придбав нове житло чи земельну ділянку, або облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч грн… таким громадянам буде припинено нарахування виплат", - поінформувала Марчак.

14:29 Центральні банки України та Польщі разом увели в обіг пам’ятні монети зі спільного набору "Дружба та братство – найбільше багатство". Комплект складається із двох срібних пам’ятних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих. "За формою – це дві абсолютно рівні половини, які в результаті поєднуються в одну зрозумілу кожному форму серця", - прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

14:16 Фінляндія схвалила новий пакет допомоги для України на €94 млн.

13:42 На зламі осені-зими запустять першу версію освітньої системи "Мрія", повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, висловивши впевненість, що вона буде ще успішніша, ніж "Дія". Завданням системи буде аналіз стандартів освіти, вчителів, контенту дитини та її цілі. Далі на основі штучного інтелекту система допомагатиме через розуміння освітньої траєкторії знаходити корисний контент. У "Мрії" будуть щоденники, контент, інформація про педагогів, можливості щодо пропозиції інновацій для закладів освіти, ґрантові можливості, а також якісна інформація про систему освіти – всі необхідні послуги для дітей, їх виховання, освіти, розвитку і майбутнього.

13:18 Кількість "ваґнерівців" у Білорусі поступово зменшується, підтвердив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зазначивши, що здебільшого вони переміщуються до РФ.

12:51 Уряд звільнив голову ДСНС Сергія Крука. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у ДСНС завершили внутрішню перевірку у справі про авіакатастрофу в Броварах, у якій загинуло керівництво МВС. Клименко анонсував "додаткові кадрові рішення".

12:29 Речник Повітряних сил Юрій Ігнат запевняє, що в Україні не буде дефіциту пілотів через появу нових західних літаків. "Я б навіть сказав, що порівняно з тією технікою, що у нас була на озброєнні ще до війни, я б сказав навпаки, що парк у нас буде, мабуть, таки зменшуватись. Тому що ми робимо сьогодні ставку, так би мовити, на високотехнологічну високоточну зброю, якісну, сучасну. Тобто на літаки західного зразка, такі як F-16 чи інші типи, які будуть багатоцільовими", – розповів Ігнат.

12:05 Поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють в участі у терористичному угрупованні в Луганській і Донецькій областях з червня 2014-го до серпня 2015 року. Україна звернулася із запитом про його екстрадицію, пише Ilta-Sanomat.

11:46 Міноборони Росії заявило, що вночі Крим атакували 42 безпілотники. Згідно з твердженням росіян, ППО збила 9 БпЛА літакового типу, а ще 33 "не досягли своєї мети" через дію РЕБ.

11:40 Внаслідок грозового шторму знеструмлено 6 населених пунктів в Одеській області, повідомили в Міненерго. Через обстріли залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківський, Херсонській, Чернігівській областях. На Київщині через технологічне пошкодження відключилася лінія електропередачі 10 кВ, без світла залишилися близько 1,5 тисячі абонентів.

11:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 147 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 70 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Президент Володимир Зеленський подякував Словенії, Національні збори якої позавчора схвалили спільну заяву G7 на підтримку України:

"Вдячний уряду Словенії та особисто Прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України".

10:45 Смерть очільника ПВК "Ваґнера" Пріґожина є початком процесу транзиту влади в Росії, пояснив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, зазначивши, що бунт найманців у червні не міг відбуватися без підтримки російських силових структур:

"Пріґожин не був божевільним, щоб він сам вирішив влаштувати цей марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатися на Москву, вони зупинили його. Більше того, все, що відбувається, ще матиме наслідки. Це не закінчення всіх цих речей, які відбуватимуться в Росії. Фрагментація Росії почалася – і вона вже йде. Коли Захід не хоче на це звертати увагу, не хоче до цього готуватися, це велика помилка. І їм потрібно зрозуміти, що це станеться незалежно від їхнього бажання".

Він також спростував думку про те, що вбивство Пріґожина зміцнить владу Путіна:

"Це зовсім не відповідає дійсності. Нічого тут такого немає. Більше того, це удар по самому Путіну. Якщо в Росії з цивільних аеродромів вилітають літаки, з якими щось відбувається у повітрі, – майте на увазі, що в цій країні щось відбувається не так".

10:30 Українська армія перебуває на порозі прориву, повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний американським посадовцям у контексті непублічних дебатів щодо стратегії і тактики пожвавлення контрнаступу, пише The Wall Street Journal. Сторони все ще розходяться в думках щодо того, як переломити ситуацію з росіянами за той обмежений час, який у них є до настання зими, оскільки, вважають американські військові, тієї кількості озброєння, яку США надали Україні, достатньо для наступу, і навряд чи це повториться на такому ж рівні у наступному році. Вони закликають сконцентрувати сили, спробувати прорвати оборону РФ і вийти до Азовського моря. Своєю чергою, Залужний наголосив, що ця війна – це "не боротьба з повстанцями, це Курська битва". Однак українці все ж скоригували свою стратегію і перейшли до оборони у східній частині Запорізької області. Ця зміна дозволила українцям зберегти свої сили для основного наступу в іншому місці й обмежити використання артилерії. Американці ж вважають, що українці все ще занадто розпорошені для концентрованого наступу на південь із численними бригадами, розгорнутими на сході, і все ще не недостатньо поєднують використання артилерії, механізованих підрозділів і зусиль із розмінування.

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

128,1% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

49,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

129,9% автомобільної техніки (з них 2,1% за минулий тиждень),

174,0% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

65,0% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

35,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів і військ, активно застосовує резерви.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Тривають важкі бої.

09:50 Росіяни вишукують нову тактику і нові напрямки, щоб ракети обходили системи української ППО: цієї ночі вони випустили дві ракети "Калібр" по Одещині з Азовського моря, заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемаратону.

09:40 Вночі росіяни завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів у напрямку південних областей: із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – Дніпропетровської областей.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Після того, як президент Росії Путін 23 серпня майже напевно вбив фінансиста "Ваґнера" Пріґожина, засновника "Ваґнера" Уткіна та керівника служби логістики та безпеки "Ваґнера" Чекалова ця ПВК, ймовірно, більше не існуватиме як квазінезалежна паралельна військова структура.

• Путін виголосив вчора короткий фактично панегірик Пріґожину та, як сказано, покійному керівництву "Ваґнера", і зобразив Пріґожина, незважаючи на збройне повстання, своїм вірним підлеглим аж до його смерті. Путін натякнув, що Пріґожин виконував накази президента і останнім часом, і протягом усього їхнього знайомства, та, зокрема, утримався від припущень, що Пріґожин коли-небудь зраджував, а тонко вказав на те, що лояльності Пріґожина протягом багатьох років було недостатньо, щоб компенсувати "серйозну помилку" початку повстання проти російського військового керівництва. Російське інсайдерське джерело з посиланням на неназвану особу, яка знала Пріґожина, стверджувало, що той був упевнений, що Путін пробачить його. Ймовірно, Пріґожин недооцінив, наскільки серйозно його повстання особисто принизило Путіна, а також, очевидно, переоцінив цінність власної лояльності до президента. Путін дуже цінує лояльність і часто нагороджує лояльних російських чиновників і військових командирів, навіть якщо вони зазнають невдачі. Повстання Пріґожина було актом значної непокори, незважаючи на його твердження, що він повстав через лояльність до Росії. Таким чином, заява Путіна була попередженням для тих, хто зараз лояльний до нього, що деякі помилки є надто серйозними, щоб лояльність не могла їх покрити.

• Рада командирів "Ваґнера" не оприлюднила публічної заяви після збиття літака Пріґожина.

• Майже певне вбивство Путіним керівництва ПВК "Ваґнера" дуже ясно показало, що Кремль буде відверто вороже ставитися до тих, хто намагатиметься забезпечити незалежність своїх власних паралельних військових структур.

• Путін може уникнути того, щоб зробити Пріґожина мучеником, але вбивство Уткіна, ймовірно, стане довгостроковою кривдою для персоналу "Ваґнера". ISW давно оцінювало, що Путін утримувався від усунення Пріґожина через побоювання розлютити персонал "Ваґнера", і він, можливо, вирішив, що достатньо відокремив "Ваґнера" від Пріґожина за два місяці після повстання і може вбити його, не викликавши серйозної негативної реакції. Імовірні розрахунки Путіна щодо вбивства Уткіна, ймовірно, більше зосереджувалися на негайній можливості повністю знищити лідерів "Ваґнера", а не на наслідках цієї смерті. Після збиття літака 23 серпня пролунала хвиля підтримки та співчуття як Пріґожину, так і Уткіну, хоча джерела, пов’язані з "Ваґнером", схоже, більше зосереджуються на втраті Уткіна. Відомий канал, пов’язаний з "Ваґнером", вчора опублікував повідомлення переважно про Уткіна та заявив, що той назавжди залишиться в російській військовій історії. Невдоволення щодо вбивства Уткіна можуть стати центром майбутніх конфліктів між російським військовим істеблішментом та нинішніми й колишніми співробітниками "Ваґнера". Однак навряд чи військові ПВК "Ваґнер" ​​вдадуться до негайної розправи проти тих, кого вони вважають відповідальними за смерть Уткіна.

• Угода від 24 червня між Путіним, Пріґожиним і Лукашенком, напевно, була порушена знищенням літака Пріґожина. Лукашенко, ймовірно, зберігатиме мовчання з цього приводу, щоб не провокувати Путіна і не ризикувати своїм і без того вразливим становищем, особливо тому, що вчинок Лукашенка щодо прямих переговорів із Пріґожиним у червні, а потім вихваляння своєю роллю, яку він зіграв, значно збентежили Путіна. Вбивство Пріґожина, ймовірно, стало для Лукашенка сигналом як про різке скорочення його переговорного простору з Кремлем, так і про неявну загрозу його продовженням спроб чинити опір зусиллям щодо інтеграції в союзну державу

• Російський інформаційний простір здебільшого утримувався від пов’язування Кремля та міноборони РФ із вбивством Пріґожина та Уткіна.

• Українські війська вчора підійшли ближче до другої лінії оборони Росії в районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив російських оборонних рубежів у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські сили просунулися далі до російських оборонних рубежів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова) і в південну частину Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Деякі російські мілблогери вказали, що російські війська зберігають лиш деякі позиції в південній частині Роботиного, якщо такі взагалі є, і що бої тривають на схід від Роботиного. Відомий російський мілблогер висловив занепокоєння з приводу прориву Україною російських оборонних ліній на заході Запорізької області та заявив, що це критичний момент на полі бою. Мілблогер вважає, що російським військам необхідно утримувати свої позиції принаймні ще півтора місяця, щоби спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту та спробувати змінити ситуацію на полі бою на користь російських військ. Головнокомандувач України генерал Валерій Залужний відповів на критику українського контрнаступу, заявивши, що це не боротьба з повстанцями, а Курська битва, посилаючись на тижневу битву Другої світової війни, яка зрештою дозволила радянській армії відновити позиції, ініціативу на полі бою та відвоювання значних смуг території.

• Речник Південного оперативного командування України капітан першого рангу Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська здійснюють додаткові передислокації вздовж фронту з Херсонської області на лінію фронту в Запорізькій області. Це свідчить про те, що українські сили ще більше погіршили російські оборонні лінії в цьому районі. Позавчора вона повідомила, що російські війська перекидають підрозділи з херсонського напрямку на запорізький через велику кількість поранених серед сил, які обороняються в Запорізькій області. Гуменюк не уточнила, які саме російські формування чи частини передислокуються на запорізький напрямок, а також чи перекидаються російські війська на захід Запорізької області чи на її межі з Донецькою. Росіяни перекинули підрозділи 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії з Херсонського напрямку в район межі Донецької та Запорізької областей після початку контрнаступу в червні та додаткові підрозділи в район Роботиного на заході Запорізької області на початку серпня. Рапорт Гуменюк підтверджує попередню оцінку ISW про те, що відсутність у Росії оперативних резервів змусить російське командування провести додаткові передислокації, оскільки українські контрнаступальні операції продовжують погіршувати захист російських сил на кількох ділянках фронту. Російські передислокації вздовж фронту, ймовірно, послаблять їхні оборонні лінії в сукупності, оскільки ці перекидання дають українським силам додаткові можливості для їх використання. Це використання або запобігання подальшим таким підкріпленням, ймовірно, вимагатиме від українських сил продовження зусиль на кількох ділянках фронту, що або приковує російські сили до певного району, або ставить російське командування перед дилемою щодо напрямків посилення. Український наступ, зосереджений виключно на одній осі, дозволив би російським силам передислокувати сили з інших ділянок, не турбуючись про наслідки послаблення інших ділянок фронту, як раніше спостерігала ISW.

• Російські війська 24 серпня проводили наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк і на заході Запорізької області та, як пишуть, дещо просунулися вперед.

• Російські війська вчора завдали ракетного удару по місту Дніпро. Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат повідомив, що російські війська запустили на місто дві балістичні ракети «Іскандер-М» з Ростовської області, балістичну ракету «Іскандер-К» з Криму та, ймовірно, С-300 з окупованого Токмака. Голова Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що командування Східної авіації України збило одну російську ракету, а інші вразили транспортну інфраструктуру міста.

• Українські війська 24 серпня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

• Українські війська вчора здійснили обмежений рейд на західний берег окупованого Криму. Головне управління військової розвідки України опублікувало кадри та повідомило, що українські війська висадилися на берег біля Оленівки та Маяка (обидва за 116 км на північний схід від Севастополя). ГУР повідомило, що українські війська вступили в перестрілку з російськими військами та підняли український прапор перед відходом від берега. ​​Більшість російських джерел окреслили висадку як незначну, але деякі відомі мілблогери висловили стурбованість вразливістю російської оборони в західній частині Чорного моря та на заході Криму.

• Президент Росії Путін 24 серпня повторив типову антизахідну риторику на саміті БРІКС, незважаючи на заяви деяких членів проти перетворення БРІКС на "антизахідну" організацію. Путін заявив про "одноголосну" підтримку країнами БРІКС формування багатополярного світу та повторив шаблонну російську риторику, спрямовану на те, щоб змалювати Росію та її партнерів в протистоянні Заходу. Деякі країни-засновники БРІКС під час саміту, здавалося, не були готові повністю приєднатися до Росії та її антизахідної риторики; Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що не хоче, щоб БРІКС був "«контрапунктом» G7, G20 або США". Представник ПАР на переговорах БРІКС Аніл Суклал заявив, що "БРІКС не є антизахідним". Вчора країни БРІКС прийняли Йоганнесбурзьку декларацію II, яка включала стандартні заяви про підтримку багатосторонності та більшого представництва країн, що розвиваються, у міжнародних організаціях. Країни БРІКС також оголосили, що запросили Аргентину, Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію й Об’єднані Арабські Емірати приєднатися у 2024 році до організації.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: