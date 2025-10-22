1337-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Внаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя постраждали тринадцять цивільних, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

330,1% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

135,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

1098,3% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

135,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

09:50 Внаслідок нічної атаки ворога в Києві загинуло двоє людей і постраждали 13, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

09:45 В Україні в результаті ворожої атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждали, повідомив президент України Володимир Зеленський. Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

09:40 У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки загинуло 4 людей, зокрема шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

09:35 Укрзалізниця повідомила про затримки та зміну маршруту деяких поїздів через знеструмлення та пошкодження інфраструктури внаслідок нічних атак росіян:

" Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами. Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка — до двох годин. Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси — Київ. Затримка у дорозі близько години. Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів."

09:30 Росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру в Ізмаїлі, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

09:25 У Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення електроенергії, повідомили в ДТЕК.

09:20 Внаслідок нічної атаки росіян у Миргородському районі пошкоджено об'єкти нафтогазової інфраструктури, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Харків Харківської області; Лиман, Костянтинівка Донецької області; Олександрівка, Малинівка Дніпропетровської області; Рівнопілля, Солодке, Запоріжжя Запорізької області; Херсон Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбницьких військ. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіабомбу, та здійснив 160 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших воїнів поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного та у бік Бологівки й Колодязного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки. На Лиманському напрямку ворог провів 17 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка. На Слов’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб йти вперед у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмових дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Полтавки. На Оріхівському напрямку загарбники п’ять разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки. Минулої доби на Краматорському й Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 160 безпілотних літальних апаратів, 96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Лавров повторно заявив, що Росія не готова погодитися на негайне припинення вогню в Україні, яке не призведе до повної капітуляції України.

• Україна та її європейські союзники висловили підтримку пропозиції президента США Дональда Трампа про негайне припинення вогню між Росією та Україною.

• Недавні військові злочини Росії в Покровську підкреслюють гуманітарні витрати російського наступу в більш населених районах.

• Росія продовжує наносити удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України напередодні зими 2025-2026 років.

• Командувачем новоствореної української Оперативно-тактичної групи Об'єднаних сил призначений генерал-майор Михайло Драпатий.

• Польські та румунські власті пов'язали російську військову розвідку з спробами диверсій, спрямованими на підрив підтримки України з боку Європейського Союзу.