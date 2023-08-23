Через спробу підпалу скульптури у Стрийському парку відкрито кримінальне провадження.

 

Поліцейські встановлюють особу правопорушника, який облив невідомою речовиною скульптуру у Стрийському парку у Львові. Про це повідомила поліція Львівської області.

 

 

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" через спробу підпалу скульптури "Впевнена" у Стрийському парку, здійснену вчора, 22 серпня, коли невідомі особи облили жіночу скульптуру чимось схожим на перероблене мастило.

 

"Вночі невідомими була пошкоджена скульптура Василя Корчового "Впевнена", яку тимчасово встановлено в Стрийському парку як частину Скульптурного маршруту в рамках Львівського тижня скульптури 2023 і яка викликала жваві обговорення в соцмережах, медіа та безпосередньо в парку. Скульптуру облили переробленим мастилом і спробували підпалити… В такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі", – прокоментував інцидент куратор виставки Павло Гудімов.

 

Виставку у Стрийському парку, нагадаємо, встановили 18 серпня. На огляд громади представили 8 сучасних скульптур. І саме жіноча фігура "Впевнена" викликала шквал критики як така, що начебто не відповідає естетичним смакам городян, відтак їй "не місце у парку, де гуляють діти". І, як бачимо, гаряча навколомистецька дискусія переросла у спробу підпалу.

 

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування: заходів для встановлення особи правопорушника та притягнення його до відповідальності. Максимальне покарання, що загрожує зловмисникові, – обмеження волі на термін до п’яти років.

 

23.08.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
І компрачикоси
Юрко ТИМЧУК
«Я маю мрію», – так колись говорили люди розумні і не дуже. Виявилося, що і в мене є мрія – нехай Саркозі почитає Меркель «Муму». Бажано в оригіналі.
22.08.23 | | Україна
545-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
22.08.23 | | Україна
544-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
21.08.23 | | Україна
Візит старої дами
Віталій Портников
...а найголовніше: тут, у Києві, вже після анексії Криму і війни на Донбасі, Фрідман, Хан і Фукс фінансували меморіальний центр «Бабин Яр» – і це не викликало суперечностей
20.08.23 | | Дискурси
543-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
20.08.23 | | Україна
Сейшн
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: про сплеск величезної сили просвітління розмова відбулася на Ранчо 27 травня 1978 року.
19.08.23 | | Минуле
542-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
19.08.23 | | Україна
“Запорожець за Дунаєм”: невдале перелицювання
Олеся Ісаюк
Львівська опера стилізувала постановку під сучасність. Але ж замало лиш викинути з твору славослів’я Романових чи “дружби народів”
18.08.23 | | Галичина

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.