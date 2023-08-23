Через спробу підпалу скульптури у Стрийському парку відкрито кримінальне провадження.

Поліцейські встановлюють особу правопорушника, який облив невідомою речовиною скульптуру у Стрийському парку у Львові. Про це повідомила поліція Львівської області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" через спробу підпалу скульптури "Впевнена" у Стрийському парку, здійснену вчора, 22 серпня, коли невідомі особи облили жіночу скульптуру чимось схожим на перероблене мастило.

"Вночі невідомими була пошкоджена скульптура Василя Корчового "Впевнена", яку тимчасово встановлено в Стрийському парку як частину Скульптурного маршруту в рамках Львівського тижня скульптури 2023 і яка викликала жваві обговорення в соцмережах, медіа та безпосередньо в парку. Скульптуру облили переробленим мастилом і спробували підпалити… В такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі", – прокоментував інцидент куратор виставки Павло Гудімов.

Виставку у Стрийському парку, нагадаємо, встановили 18 серпня. На огляд громади представили 8 сучасних скульптур. І саме жіноча фігура "Впевнена" викликала шквал критики як така, що начебто не відповідає естетичним смакам городян, відтак їй "не місце у парку, де гуляють діти". І, як бачимо, гаряча навколомистецька дискусія переросла у спробу підпалу.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування: заходів для встановлення особи правопорушника та притягнення його до відповідальності. Максимальне покарання, що загрожує зловмисникові, – обмеження волі на термін до п’яти років.