Голова Тернопільської облради, який перебуває під слідством, вийшов на роботу.

Сьогодні, 21 серпня, після лікарняного та відпустки, з браслетом на нозі (слідство ж бо у його справі триває), до роботи повернувся голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Про це пише місцеве видання "Тернополяни".

Нагадаємо, 26 червня НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради "свободівця" Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на отриманні хабаря. В той день детективи НАБУ вилучили у Михайла Головка 600 тисяч гривень. Загальна сума хабаря становила 2,4 млн грн.

За оперативною версією, Головко та заступники голови Тернопільської ОВА Ігор Гайдук та Ігор Дем’янчук вимагали хабаря у бізнесмена Олександра Ярмоленка, власника великої місцевої фірми «Авакс Проф», за те, що облрада підпише акти виконаних робіт на ремонт вулиці Данила Галицького у Збаражі й оплатить уже зроблені роботи в рамках тендеру.

28 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи Михайлу Головку і вже наступного дня його звільнили з-під варти під заставу у понад 805 тис. грн. 3 липня посадовець вийшов на роботу та дав першу пресконференцію після затримання. Втім, 7 липня Михайло Головко пішов на лікарняний, а 7 серпня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася навіть на час слідства відсторонити його від посади голови Тернопільської облради.