Голова Тернопільської облради, який перебуває під слідством, вийшов на роботу.

 

Сьогодні, 21 серпня, після лікарняного та відпустки, з браслетом на нозі (слідство ж бо у його справі триває), до роботи повернувся голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Про це пише місцеве видання "Тернополяни". 

 

 

Нагадаємо, 26 червня НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради "свободівця" Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на отриманні хабаря. В той день детективи НАБУ вилучили у Михайла Головка 600 тисяч гривень. Загальна сума хабаря становила 2,4 млн грн.

 

За оперативною версією, Головко та заступники голови Тернопільської ОВА Ігор Гайдук та Ігор Дем’янчук вимагали хабаря у бізнесмена Олександра Ярмоленка, власника великої місцевої фірми «Авакс Проф», за те, що облрада підпише акти виконаних робіт на ремонт вулиці Данила Галицького у Збаражі й оплатить уже зроблені роботи в рамках тендеру. 

 

28 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи Михайлу Головку і вже наступного дня його звільнили з-під варти під заставу у понад 805 тис. грн. 3 липня посадовець вийшов на роботу та дав першу пресконференцію після затримання. Втім, 7 липня Михайло Головко пішов на лікарняний, а 7 серпня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася навіть на час слідства відсторонити його від посади голови Тернопільської облради.

21.08.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
543-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
20.08.23 | | Україна
Сейшн
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: про сплеск величезної сили просвітління розмова відбулася на Ранчо 27 травня 1978 року.
19.08.23 | | Минуле
542-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
19.08.23 | | Україна
Ковчег із Жаданом у Києві
Після двох аншлагів у Львівській національній опері проєкт “Птах” прямує до столиці. В основі проєкту – мистецьке видання та вірші Сергія Жадана, які надихнули найкращих українських музикантів на створення пісень.
18.08.23 | | Штука
541-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
18.08.23 | | Україна
Дзюдо на камінню
Тарас Прохасько
Не дуже кого є брати на службу. А тих, кого закликали, треба сокотити. Серед них можуть бути настільки добрі вояки, що ледве терплять того всього, що над ними...
17.08.23 | | Дискурси
Культурна дипломатія з-над берегів Рейну
 Дзвенислава Саф’ян
Проанонсовано листопадовий двотижневий тур Німеччиною із дванадцяти концертів, домінантою яких стане українська симфонічна класика, та перший фестиваль української класичної та сучасної музики в Німеччині Sounds of Ukraine, започаткований солісткою Львівської філармонії Віоліною Петриченко.
17.08.23 | | Штука
540-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу 20 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах
17.08.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.