Голова Тернопільської облради носитиме браслет ще два місяці.

Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив строк дії обов'язків, покладених на голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Про це повідомляє видання "Слово і діло".

 

"Клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного (Михайла Головка – ред.), задовольнити. Продовжити підозрюваному на два місяці - до 25.10.2023, строк дії обов'язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.06.2023", – йдеться в рішенні.

 

Відтак на Головка поклали наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися із міста Тернополя та Тернопільської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет. 

 

 

Нагадаємо, 26 червня НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради "свободівця" Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на отриманні хабаря. В той день детективи НАБУ вилучили у Михайла Головка 600 тисяч гривень. Загальна сума хабаря становила 2,4 млн грн.

 

За оперативною версією, Головко та заступники голови Тернопільської ОВА Ігор Гайдук та Ігор Дем’янчук вимагали хабаря у бізнесмена Олександра Ярмоленка, власника великої місцевої фірми «Авакс Проф», за те, що облрада підпише акти виконаних робіт на ремонт вулиці Данила Галицького у Збаражі й оплатить уже зроблені роботи в рамках тендеру. 

 

28 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи Михайлу Головку і вже наступного дня його звільнили з-під варти під заставу у понад 805 тис. грн. 3 липня посадовець вийшов на роботу та дав першу пресконференцію після затримання. Втім, 7 липня Михайло Головко пішов на лікарняний, а 7 серпня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася навіть на час слідства відсторонити його від посади голови Тернопільської облради, відтак 21 серпня той вийшов на роботу і продовжив виконувати свої посадові обов'язки.

30.08.2023

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