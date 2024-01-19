Прокуратура завершила слідство у справі Головка та двох заступників Тернопільської ОВА.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації у вимаганні хабаря від підприємця. Про це повідомили на сайті НАБУ. Слідство у справі голови Тернопільської облради Михайла Головка, яку винесли в окреме провадження, закінчили на тиждень раніше.

Отже, за даними слідства, двоє заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації вимагали у місцевого бізнесмена неправомірну вигоду у сумі понад 2 млн грн.

"Ці кошти підозрювані просили за погашення заборгованості по виконаних роботах з будівництва інфраструктурних об’єктів за 2022 рік та обіцяли погасити борг комунального підприємства Тернопільської обласної ради перед його ТОВ за такі ж роботи у 2023 році", – йдеться у повідомленні НАБУ.

САП повідомила, що рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього голови Тернопільської обласної ради, який підозрюється в проханні надати й одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера, прийняте 11 січня. Цікаво, що в окреме провадження справу Головка виділили напередодні, 10 січня. Михайлові Головку повідомили нову підозру – його дії кваліфіковані за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.1 ст.263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї).

На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

Нагадаємо, що голову Тернопільської обласної ради у червні 2023 року було викрито "на гарячому" одразу після одержання ним понад 600 тис. грн. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

У той же день на вимаганні від цього ж підприємця майже 2 млн грн було викрито двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації.