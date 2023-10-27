Депутати Тернопільскої облради звільнили Головка з посади голови.

На позачерговій сесії Тернопільської обласної ради депутати вирішили звільнити Михайла Головка з посади голови. У ході таємного голосування, "за" звільнення висловився 51 обранець. На сайті Тернопільської обласної ради вже з'явився офіційний документ — рішення, яке підтверджує звільнення Михайла Головка з посади. Наразі тимчасові обов’язки голови облради поклали на першого заступника Володимира Болєщука.

Михайло Головко не був присутній в сесійній залі, однак він перебував на своєму робочому місці. За його словами, він 24 жовтня ініціював проведення наступної сесії, зокрема спочатку 15, а потім 8 листопада. Одним з питань, які мали розглянути депутати під час засідання, — недовіра до нього та можливе звільнення з посади голови облради. Журналістам від пояснив чому не з'явився на засідання сесії облради, яке проходило сьогодні.

"Відповідно до закону, сесію скликає голова. Якщо на вимогу депутатів, голова з невмотивованих причин відмовляється скликати сесію, то вони мають право через два тижні її ініціювати самі. На вимогу депутатів я дав відповідь, що сесія відбудеться в листопаді. То на підставі чого вони збиралися? Депутатські збори – добре, але за ту сесію мені соромно. Я хотів вийти до депутатів, висловити свою позицію, подякувати багатьом за нашу спільну працю. Але вони дуже не хотіли, щоб я з’явився в залі. Мене на збори ніхто не кликав", – сказав він.

Нагадаємо, що 26 червня НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на отриманні хабаря. В той день детективи НАБУ вилучили у Михайла Головка 600 тисяч гривень. Загальна сума хабаря склала 2,4 млн грн.

28 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи голові Тернопільської облради Михайлу Головку та заступникам голови ОВА Ігорю Дем’янчуку та Ігорю Гайдуку.

29 червня Михайла Головка звільнили з-під варти, за нього внесли заставу у понад 805 тис. грн. 3 липня посадовець вийшов на роботу та дав першу пресконференцію після затримання.

4 липня САП оскаржила запобіжні заходи Головку та заступникам голови Тернопільської ОВА. 7 липня Михайло Головко пішов на лікарняний, а 3 серпня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала незаконним вилучення коштів у нього.

7 серпня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася відсторонити від посади голову Тернопільської облради Головка. А вже 21 серпня Головко з браслетом на нозі повернувся до роботи.

Згодом повідомлялося, що ВАКС на два місяці продовжив строк дії обов'язків, покладених на Михайла Головка. Йому повернули знайдені під час обшуків гроші, оскільки вони виявилися не його.

На початку жовтня стало відомо, що Головко знову пішов у відпустку. Цього разу за свій рахунок на 30 днів. Однак 24 жовтня у Тернопільській облраді почали збирати підписи за відставку голови Головка, він терміново перервав відпустку і вийшов на роботу.

25 жовтня ВАКС не продовжив Михайлу Головку особисті зобов’язання.