544-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:28 Морально-психологічний стан особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України дедалі погіршується, що змушує командування з’єднань і частин противника вживати додаткових заходів, повідомила заступниці міністра оборони Ганна Маляр:

▪️ Зокрема, з початку серпня цього року в підрозділах окупантів рівня взвод-рота під виглядом нібито оперативного інформування військовослужбовців про актуальну воєнно-політичну обстановку збільшено інтенсивність проведення так званої військово-патріотичної роботи. У такий спосіб у підрозділах окупантів приховано здійснюється відстеження благонадійності військовослужбовців щодо готовності до участі в бойових діях. Разом з тим, важкі втрати та надмірне фізичне виснаження особового складу окупантів за час ведення бойових дій посилюють депресивні настрої у підрозділах противника. Знижується рівень особистої мотивації російських військовослужбовців до участі у так званій спеціальній військовій операції, що суттєво впливає на стан військової дисципліни та правопорядку. Збільшується кількість випадків вживання наркотичних речовин та зловживань алкогольними напоями, самовільного залишення місць несення служби, дезертирства. У зв’язку із зазначеним командування противника відкрито почало застосовувати жорстких репресивних заходів, у тому числі й стосовно цивільного населення. ▪️ Зокрема, у н. п. Горностаївка (Херсонська область) та ряді інших населених пунктів представники військової комендатури окупантів здійснювали посилене патрулювання та обхід приватних помешкань з метою пошуку дезертирів, для затримання яких у багатьох випадках застосовувалась вогнепальна зброя, у тому числі у громадських місцях.

15:03 Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 винятково на своїй території, пояснив Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

14:51 На Полтавщині заарештували майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ. Згідно з повідомленням СБУ, до списку заблокованих активів входять понад 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Зокрема, йдеться про будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м². Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

14:23 Війна Російської Федерації проти України звела нанівець міфологему радянських часів про братерство російського та українського народів, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 23-31 травня 2023 року.

43,2% респондентів вважають, що українці та росіяни ніколи не були братніми народами (у 2017 році – 16%).

47,7% опитаних вважають, що українці та росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є (у 2017 році – 49,6%).

3,8% респондентів вважають, що українці та росіяни були і залишаються братніми народами (у 2017 році – 27,2%).

Не змогли відповісти на запитання 5,3% (у 2017 р. - 7,1%).

Особливо помітними є зміни, що відбулися в думках у жителів східного і південного регіонів: якщо у 2017 р. 52% жителів сходу і 45% – півдня вважали, що "українці та росіяни завжди були й залишаються братніми народами", то у 2023 р. цю точку зору тут поділяють лише відповідно 10% і 3%.

У східному та південному регіонах більшість опитаних (відповідно 53% і 72,5%) тепер вважають, що українці та росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є. Таку позицію в центральному регіоні поділяють 48% респондентів, а 43% вважають, що українці та росіяни ніколи не були братніми народами. У західному регіоні 61,5% жителів дотримуються думки, що українці та росіяни ніколи не були братніми народами.

14:02 Суд постановив заарештувати двох нападників, які готували замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура, без можливості внесення застави.

13:51 Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що нема планів передати винищувачі "Gripen" Україні:

"Швеція – географічно велика країна, ми повинні захищати себе, і ми ще не в НАТО. Це балансування між тим, чим ми можемо поділитися з ними, і тим, що ми повинні мати самі. Зараз ми є частиною так званої коаліції F-16, де ми співпрацюємо з 14 країнами, щоб гарантувати, що Україна отримає льотні потужності".

13:33 Тижнева оцінка ситуації на фронті від заступниці міністра оборони Ганни Маляр:

СХІД РФ продовжує спроби наступати на декількох напрямках - Куп‘янський, Лиманський, Авдіівський, Мар‘їнський. ▪️ На Куп’янському напрямку противник штурмує та здійснює обстріли. Наші війська відбивають атаки, тримають кордон та не дають ворогу просуватись. Зокрема, силами оборони відбито атаки противника в районах Першотравневе, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. ▪️ На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії з метою витіснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, в района Кремінної та Білогорівки Луганської області. Наші війська на Лиманському та Куп’янському напрямках завдали ворогу значних втрат. Зараз ворог змушений перегруповуватись та відновлюватись, але не відступає від своїх планів. Тривають бої. ▪️ На Бахмутському напрямку: ⁃ північний фланг - противник намагається відновити втрачене положення у районах Залізняньске, Василівка, Богданівка. ⁃ південний фланг - тривають бої в центральній частині Кліщіївки, північніше і західніше Андріївка, північніше Курдюмівка Донецької області. Звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 43 кв.км Заільнено за тиждень 3 кв.км ▪️ На Авдіївському, Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступати, але безуспішно. Противнику просунутись не вдається. Також безуспішно ворог намагається відновити свої положення у звільнених районах Урожайного та Старомайорського Донецької області. ПІВДЕНЬ ▪️Тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках. ▪️На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. Вони продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючи боєприпаси “Ланцет”. Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізькоїої області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно. В Роботине зараз триває планова бойова робота.

13:11 За минулу добу тричі вимикалися лінії електропередачі 330 кВ НЕК "Укренерго", повідомили в Міненерго: повітряна лінія, яка живить Чорнобильску АЕС, у Дніпропетровській області через обрив троса та короткостроково у Запорізькій області.

У Харківській області в результаті бойових дій пошкоджено газопровід. Припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу - близько 4,5 тисячі абонентів. Також на Харківщині через обстріли пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено 11 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та прилеглих селах. Залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Внаслідок грозового шторму залишаються знеструмленими 18 населених пунктів у Чернігівській області, майже 3 тисячі абонентів.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 6,295,00 МВт·год. Експорт відсутній.

12:40 Косово приєдналося до декларації G7 про надання Україні безпекових гарантій. Про це оголосив Альбін Курті, прем'єр-міністр невизнаної Україною республіки. "Упевненість у перемозі України і притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини – вкрай необхідні для збереження миру та демократії", – прокоментував Курті.

12:18 Президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Данії. Він наголосив, що наразі всі країни-сусіди Росії перебувають під загрозою, і вона не зупиниться на Україні. "Потім, пізніше, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу і далі у світ. Я впевнений, ви це чуєте з Москви. Усі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть. Міжнародне право не вдасться реанімувати, демократії світу, кожна з них може стати мішенню чи то для ракет, чи то найманців, чи для дестабілізації". Водночас Зеленський запевнив: "Україна таки вистоїть. Я прагну того, щоб ви це побачили, почули, відчули: Україна вистоїть".

11:50 У Києві затримали чоловіка, який у 2022-2023 роках підпалив у Києві 12 автомобілів військовослужбовців. Чоловікові 35 років; він переїхав до Києва у 2014 році "з іншого регіону". Зловмисника затримали під час спроби закласти запалювальний пристрій під тринадцятою машиною. "Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває", – прокоментував очільник поліції Києва Дмитро Шумейко.

11:39 Міністерство оборони Росії заявило про атаку двох дронів у Московській області, через що у російських аеропортах "Внуково" та "Домодєдово" вводили тимчасові обмеження на обслуговування рейсів. Один БПЛА нібито "подавили засобами РЕБ", він упав за 100 кілометрах від російської столиці у районі населеного пункту Покровське, інший збили за 80 кілометрів від Москви в Істринському районі.

11:16 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 129 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 37 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:02 Збройні Сили України продовжують наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках, але не варто очікувати від них швидких дій, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону :

"ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Ворог на південному напрямку добре укріпився і мінами, і бетоном. Вони підтягують туди свої професійні підрозділи, десантників і техніку. Ведуться запеклі бої. Але наші військові дуже ефективно знищують цю техніку. Минулого тижня на південному напрямку ЗСУ знищили 18 ворожих танків, 29 бойових броньованих машин, артилерійські системи і міномети і навіть один гелікоптер, а також знищена спеціальна техніка і засоби ППО. Тобто ворог на південному напрямку не може повноцінно здійснювати оборону. Наші ЗСУ потужно його ослаблюють, щоб рухатися вперед. Однак швидких дій тут не може бути, бо зіткнулися у двобої потужні сили, і не можна недооцінювати ворога. Вони мають перевагу і в повітрі, і в озброєнні, і в кількості особового складу. Проте українські військові здійснюють потужні наступальні й оборонні дії".

10:43 Із 70 осіб, які перебувають на території Данії, проходять навчання не лише пілоти, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону:

"Серед тих 70 не всі пілоти, авіація – це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти. Це перша хвиля пілотів, які одразу будуть перенавчатися на F-16. Потім будуть друга і третя хвилі. Інша група пілотів – це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою. Але вони проходитимуть базову підготовку – англійську мову, легкомоторну західну техніку з переходом потім на винищувачі. Ця програма триватиме довше, можливо до двох років, але це та перспектива, яка на нас чекає, – ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові види техніки. І тому навчання льотчиків у Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтовано. F-16 надасть перевагу Україні у повітрі, але відразу війну не виграємо. Та F-16 здатний змінити перебіг подій, забезпечити те, що нам потрібно сьогодні найбільше, – перевагу в повітрі. На цей час, у ці секунди, на цих територіях вільно перебувають десь 8–9 російських винищувачів, які скидають керовані авіабомби, пускають ракети. З F-16 їм не вдасться це робити. Перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі".

10:22 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія розширює свої військові структури в умовах воєнного часу. Дуже ймовірною є поява нового з'єднання – 18-ї загальновійськової армії. Формування, ймовірно, буде амальґамою і доукомплектуванням інших підрозділів, які нині діють у Херсонській області, в тому числі 22-го армійського корпусу, який зазвичай становить російський гарнізон в окупованому Криму. 18 армія, ймовірно, складатиметься здебільшого з мобілізованого персоналу та буде зосереджена на оборонних операціях на півдні України. Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для боротьби на ключових напрямках. Існує реальна можливість, що саме це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського району, де точаться запеклі бої.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

127,5% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

48,7% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

128,3% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

170,9% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

64,5% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:41 Вночі росіяни наростили присутність ракетоносіїв у Чорному морі: на додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель, відповідно, кількість "Калібрів" збільшено до 12, повідомили Сили оборони півдня України.

09:37 Українські війська просуваються на південному фланзі Бахмута, за минулий тиждень звільнивши 3 кв. км біля Бахмута, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. За весь час контрнаступу звільнено 43 кв. км довкола міста.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Роботиного. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 і 20 серпня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Роботиного. У Генштабі України повідомляли, що українські війська вели контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Російський мілблогер стверджував, що російські сили продовжують стикатися з проблемами контрбатарейних можливостей на всіх ділянках фронту, але особливо на запорізькому напрямку, а також що російські підрозділи відчувають нестачу офіцерів через втрату живої сили і що рядові командують деякими російськими ротами, якими повинен керувати молодший офіцер.

• Українські удари по російських глибоких тилах викликають невдоволення в російському інформаційному просторі та критику російського військового командування, що, ймовірно, і має на меті Україна.

• Українські удари по російських тилових об'єктах явно погіршують моральний дух російських військ в Україні, що може загрожувати стабільності російської оборони. Проблеми з моральним духом можуть швидко загостритися та поширитися серед російських підрозділів на передовій – якщо один підрозділ під тиском зламається, це може поширити паніку та значно знизити боєздатність інших російських сил. Розбитий російський фронтовий підрозділ загрожуватиме цілісності оборони інших фронтових підрозділів, і такий розрив у російському фронті створить вразливість, якою можуть скористатися українські війська. Російським силам також, ймовірно, не вистачає необхідних резервів для ротації або швидкої заміни розбитого підрозділу, що робить збереження морального духу в передових частинах вкрай важливим. Питання морального духу, пов’язані з російською обороною від українських контрнаступальних операцій, актуальні лише в тому випадку, якщо українські сили зможуть ослабити дух Росії до межі зламу та скористатися цим; ці моральні питання не матимуть значення, якщо російські сили не зламаються під цим тиском. Неможливо передбачити, коли чи де російський підрозділ може зламатися під тривалим тиском, але українські сили створюють умови, щоб збільшити ймовірність такого розвитку подій.

• Російські мілблогери розкритикували міністерство оборони Росії за те, що воно не запобігло ймовірній атаці українських безпілотників на авіабазу Сольці в Новгородській області 19 серпня та применшило серйозність пошкоджень, завданих базованим там літакам. 19 серпня міноборони Росії заявило, що російські війська збили український безпілотник зі стрілецької зброї, вогонь пошкодив один літак, але пожежники швидко загасили пожежу. На вчора опублікованих знимках видно надзвуковий бомбардувальник дальнього радіусу дії Ту-22М3, який горить на авіабазі Сольці. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що вогонь, за словами свідків, пошкодив або повністю знищив два літаки. Кілька російських мілблогерів стверджували, що українські сили використовували для атаки невеликий і відносно недорогий безпілотник-квадрокоптер, і критикували міноборони Росії за те, що літаки не зберігаються в ангарах, зазначивши, що навіть елементарні захисні конструкції та сітки надійні проти квадрокоптерів. Пошкодження або навіть знищення двох літаків Ту-22М3 не призведе до значущих у військовому відношенні наслідків, але реакція російських мілблогерів на атаку показує, як такі глибокі атаки підтримують більш масштабні зусилля України з ослаблення морального духу Росії.

• Нідерланди та Данія підтвердили, що передадуть Україні винищувачі F-16, але не уточнили, коли саме. Зеленський заявив, що Нідерланди та Данія передадуть Україні 42 винищувачі F-16, з яких, уточнило міністерство оборони Данії, Данія надасть 19. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що передача відбудеться після виконання певних умов, які, як оголосило міноборони Данії, включають юридичний дозвіл США, підготовку українських пілотів і створення допоміжної інфраструктури в Україні. Радник США з національної безпеки Джейк Салліван 18 серпня заявив, що США нададуть юридичний дозвіл після того, як українські пілоти завершать навчання на літаках. 17 серпня речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що Україна не отримає винищувачів до зими 2023–2024 років. Командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук вчора заявив, що надання західних літаків, таких як F-16, дозволить українським силам боротися з головною російською авіаційною загрозою – винищувачем Су-35, оцінивши, що втрата російськими військами від двох до п’яти відсотків своїх поточних літаків спонукатиме їх тимчасово припиняти виконання бойових завдань для розробки заходів у відповідь. Олещук стверджував, що ця тимчасова пауза дасть Україні тимчасову перевагу в повітрі і, отже, дозволить українським силам значно прискорити контрнаступальні операції. Вплив винищувачів F-16 на українські контрнаступальні операції залежить від багатьох факторів, і ISW наразі не оцінює аргументів Олещука.

• Повідомляється, що російські чиновники розробили план проведення десятирічної кампанії етнічних чисток в окупованому Маріуполі Донецької області. Вчора Центр "Український опір" повідомив, що українські партизани отримали доступ до російського документа про розвиток окупації, який передбачає збільшення загального населення Маріуполя на 300 тисяч осіб до 2035 року за рахунок міграції з Росії. Частиною цього переселення є існуюча пільгова іпотечна програма для росіян, які переїжджають до окупованого Маріуполя. Російські окупаційні чиновники доклали низку зусиль, щоб залучити російських громадян на окуповані території в Україні, але цей документ є найдетальнішим описом масштабів довгострокових цілей Кремля щодо відновлення населення. Населення Маріуполя до вторгнення становило понад 400 000 осіб, і приблизно 120 000 жителів залишалися в окупованому місті станом на травень 2023 року. Російська облога Маріуполя під час перших етапів російського повномасштабного вторгнення вбила до 25 000 цивільних українців і породила сотні тисяч переселенців з міста. За повідомленнями, російські чиновники протягом кількох місяців після його захоплення додатково депортували 50 000 жителів з міста до Росії та на інші окуповані території. Цілі документа щодо відновлення населення вказують на те, що Кремль має намір перетворити Маріуполь на місто з переважно етнічним російським населенням після систематичних і, ймовірно, навмисних зусиль, спрямованих на виселення з міста етнічних українців. ISW продовжує оцінювати, що триваючі зусилля Росії з депортації українців і заселення українських міст привезеними російськими громадянами, ймовірно, становлять навмисну ​​кампанію етнічної чистки на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

• Командири "групи Ваґнера" звинуватили двох високопоставлених представників "Ваґнера" у зраді, що, ймовірно, свідчить про зростання розколу в керівництві цієї ПВК та суґерує, що зусилля Кремля й російського міноборони з розформування "Ваґнера" частково успішні. Російський мілблогер стверджував, що міноборони Росії продовжує формувати нові ПВК для негайної заміни "Ваґнера" в Африці, незважаючи на те, що таким підрозділам, як повідомляється, потрібно щонайменше 12–18 місяців для навчання та встановлення нових відносин з африканськими країнами.

• 20 серпня російські війська вели наступальні операції в районах Куп’янська, Кремінної, Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, а також у західній частині Донецької та східній Запорізької області та незначно просунулися в районі Бахмута.

• Бойовики "Ваґнера" продовжують вчиняти жорстокі злочини після повернення до Росії.

• Російські чиновники продовжують примусово вивозити матерів і дітей з окупованих українських територій до Росії під виглядом лікувальних закладів.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: