Велика група російських дипломатів вилетіла з Кишинева.

Молдовська влада звинуватила їх у «перманентних спробах дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні».

 

 

Велика група дипломатів і технічних працівників посольства Росії в Молдові вилетіла з Кишинева в понеділок зранку, 14 серпня. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md з покликом на заяву речника Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції (МЗСЄІ) Молдови Ігоря Захарова.

 

Місяць тому МЗСЄІ ухвалило рішення про скорочення персоналу посольства РФ в республіці. З Кишинева мали виїхати 22 дипломати та 23 технічні працівники разом зі своїми родинами. Зовнішньополітичне відомство Молдови повідомило, що всі вони мають залишити країну до 15 серпня, а в посольстві РФ мають залишитися не більше 10 дипломатів та 15 технічних співробітників. Досі у цій дипустанові працювало близько 70 співробітників.

 

Міністр закордонних справ Молдови Ніколае Попеску (Nicolae Popescu) заявив, що основною причиною такого рішення є «перманентні спроби дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні». «Коли значна частина дипломатичних співробітників орієнтована на дестабілізацію нашої країни і вживає дій, що не належать до стандартних методів дипломатичної діяльності, ми ухвалили загальне рішення, що кількість акредитованих російських дипломатів у Республіці Молдова має бути скорочена, щоб створити ситуацію, за якої буде менше осіб, здатних дестабілізувати ситуацію в нашій країні», – заявив Попеску. Він зазначив, що рішення Молдови відповідає положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року.

 

Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу в Москві, що РФ розцінює цей крок Кишинева «як нічим не обґрунтовані та недружні дії, які не залишаться без відповіді».

14.08.2023

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