Байден попросив у Конґресу $24 млрд на допомогу Україні.

З них понад $13 млрд. має піти на військову допомогу українській армії.

 

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у четвер, 10 серпня, надіслав запит Конґресу на виділення додаткових 24 мільярдів доларів для надання допомоги Україні. Про це повідомляє газета The New York Times.

 

Зокрема, $13,1 млрд мають піти на військову допомогу Збройним Силам України і на поповнення у зв'язку з цим арсеналів Пентаґону. 8,5 мільярда доларів передбачено для економічної, гуманітарної та іншої допомоги Україні та іншим країнам, які постраждали від російсько-української війни. Ще $2,3 млрд має бути витрачено для отримання українською владою допомоги від інших донорів.

 

Також адміністрація США розраховує отримати $12 млрд на фінансування заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха і $4 млрд планується скерувати на охорону кордонів. Загальна сума запиту сягає $40 млрд.

 

Як подає інформаційна аґенція Bloomberg, цей крок адміністрації Байдена може призвести до протистояння з республіканцями в Палаті представників, де вони мають більшість. Консервативна частина республіканців не підтримує додаткової фінансової допомоги Україні.

 

Минулого разу схожий запит Білий дім направив Конгресу в листопаді 2022 року – на понад $37 млрд. У результаті в грудні Конґрес схвалив виділення $45 млрд – для України та союзників США по НАТО.

10.08.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
532-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу понад 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
09.08.23 | | Україна
531-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому напрямках: за добу 37 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
08.08.23 | | Україна
Пілігрими Фестивалю давньої музики
Володимир Сивохіп
Роман Стельмащук, маючи концептуальний погляд на історичне виконавство, заснував Фестиваль Давньої Музики у Львові. Також серед його заслуг — Барокова капела ЛНМА ім. М. Лисенка, записи дисків давньої музики і присутність слухачів, що відвідують концерти. 
07.08.23 | | Штука
«Ходімо ж, доленько моя!»
Андрій Содомора
«Via est vita». Шевченко – жив у справжньому, як це розуміли античні, значенні цього слова. Не довге, але по вінця виповнене життя
07.08.23 | | Дискурси
530-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Петропавлівка), Бахмутському (Диліївка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка та Красногорівка), Запорізькому (Роботине) напрямках: за добу більше 50 бойових зіткнень.
07.08.23 | | Україна
Пережити цю зиму
Світлана Бреславська
Лишега… Це вже не ім’я – це символ глибинного й автентичного, а можливо, – єдино справжнього, що здобув український модерн, і що переросло в сучасну літературну традицію.
06.08.23 | | Штука
529-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках: за добу більше 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
06.08.23 | | Україна
Стара фортеця
Віталій Портников
Ми вважали, що наша держава – спадкоємиця УРСР і їй не може загрожувати така доля, як УНР, та й Росії більшовиків уже немає...
06.08.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.