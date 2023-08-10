Байден попросив у Конґресу $24 млрд на допомогу Україні.

З них понад $13 млрд. має піти на військову допомогу українській армії.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у четвер, 10 серпня, надіслав запит Конґресу на виділення додаткових 24 мільярдів доларів для надання допомоги Україні. Про це повідомляє газета The New York Times.

Зокрема, $13,1 млрд мають піти на військову допомогу Збройним Силам України і на поповнення у зв'язку з цим арсеналів Пентаґону. 8,5 мільярда доларів передбачено для економічної, гуманітарної та іншої допомоги Україні та іншим країнам, які постраждали від російсько-української війни. Ще $2,3 млрд має бути витрачено для отримання українською владою допомоги від інших донорів.

Також адміністрація США розраховує отримати $12 млрд на фінансування заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха і $4 млрд планується скерувати на охорону кордонів. Загальна сума запиту сягає $40 млрд.

Як подає інформаційна аґенція Bloomberg, цей крок адміністрації Байдена може призвести до протистояння з республіканцями в Палаті представників, де вони мають більшість. Консервативна частина республіканців не підтримує додаткової фінансової допомоги Україні.

Минулого разу схожий запит Білий дім направив Конгресу в листопаді 2022 року – на понад $37 млрд. У результаті в грудні Конґрес схвалив виділення $45 млрд – для України та союзників США по НАТО.