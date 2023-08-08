Генпрокуратура РФ звинуватила Україну в організації підпалів російських військкоматів.

МВС Росії стверджує, що таким чином Україна нібито намагається завадити російській армії.

Генеральна прокуратура та міністерство внутрішніх справ Росії виступили з офіційними попередженнями про новий вид телефонного шахрайства, в рамках якого росіян змушують підпалювати свої військкомати. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Російські карні органи звинуватили в цьому українську сторону.

Відомства стверджують, що нібито телефонні аферисти дзвонять із території України й обирають своїми жертвами літніх росіян. «Зловмисники видають себе за співробітників банків, поліціянтів чи агентів ФСБ, розповідають співрозмовникам, що їхні гроші намагаються викрасти або вже викрали, або просто погрожують неприємностями чи навіть убивством рідних та близьких, а потім вимагають підпалювати об'єкти військової, транспортної чи банківської інфраструктури», – повідомляє пресцентр МВС РФ.

«Встановлено, що дзвінки мали масовий характер і за часом збігалися з датами успішного просування збройних сил Російської Федерації у зоні проведення спеціальної військової операції», – стверджує пресцентр генпрокуратури РФ.

«Характерно, що шахраї почали масово використовувати цей прийом лише протягом останнього тижня. Це побічно свідчить про те, що практично всі атакуючі росіян телефонні шахраї перебувають в Україні й виконують одні й ті самі накази», – додали в російському МВС.

Обидва відомства попереджають, що підпали військкоматів за російським законодавством розцінюються як терористичний акт (стаття 205 КК) або диверсія (стаття 281 КК) та можуть загрожувати позбавленням волі на термін до 20 років.

Як подавало вже наше видання, наприкінці липня та на початку серпня в Росії піднялася нова хвиля підпалу військкоматів. Зафіксовано щонайменше три десятки таких інцидентів у різних реґіонах. Такої масштабної хвилі атак на військкомати не було відтоді, як у вересні 2022 року оголошено мобілізацію.