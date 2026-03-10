Казахстан готує масову депортацію росіян, які виїхали через війну.

Казахські спецслужби розслідують велику кримінальну справу щодо підроблених дозволів на тимчасове перебування.

 

 

Комітет національної безпеки Казахстану розслідує велику кримінальну справу щодо підроблених дозволів на тимчасове перебування (ДТП). Ця справа може стати причиною депортації багатьох росіян, які приїхали в країну через війну. Про це повідомляє інформаційний портал Meduza з покликом на дані проєкту «Слово захисту» і правозахисників, які допомагають росіянам, що виїхали з Росії.

 

За словами правозахисників, свідками у справі проходять «десятки росіян чоловічої статі та призовного віку». Розслідування розпочалося наприкінці лютого 2026 року, слідчі, за їхніми даними, «допитують 3-4 особи за раз».

 

Для оформлення ДТП, яке дозволяє перебувати в Казахстані на термін до одного року, потрібні офіційні працевлаштування та прописка. Влада Казахстану якийсь час спокійно ставилася до ринку «фальшивих ДТП», проте згодом міґраційна політика стала жорсткішою.

 

«З огляду на те, що справою про ДТП займається не міґраційна поліція, а управління Комітету національної безпеки, може йтися про підготовку масової депортації за погодженими з РФ списками», – вважають у «Слові захисту».

 

Правозахисники наполегливо рекомендують усім фігурантам кримінальної справи щодо фальшивих ДТП у терміновому порядку залишити Казахстан, поки це можна зробити самостійно і не бути депортованими до Росії.

 

Казахстан – одна з країн, куди активно виїжджали росіяни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та початку мобілізації. У Казахстані перебувають десятки тисяч росіян, які виїхали через війну. 2026 року правозахисники зафіксували різке зростання кількості випадків депортації росіян з Казахстану, зокрема тих, кого в Росії переслідують з політичних мотивів або звинувачують у дезертирстві.

 

10.03.2026



