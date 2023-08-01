У Росії знову активізувалися палії військкоматів.

Лише за минулу добу зафіксовано 11 підпалів, причому здійснюють їх не противники війни чи мобілізації.

 

 

Минулими днями в Росії піднялася нова хвиля підпалу військкоматів. З початку вихідних зафіксовано щонайменше 17 таких інцидентів у різних реґіонах. Лише за минулу добу надходили повідомлення про 11 підпалів. Про це повідомив Telegram-канал «База». Такої масштабної хвилі атак на військкомати не було відтоді, як у вересні 2022 року було оголошено мобілізацію. 

 

Спроби підпалити військові комісаріати зафіксовані у різних містах: у Санкт-Петербурзі, Казані, Омську, Калузі, Можайську, Подільську, Верхньоуральську (Челябінська область), Росоші (Воронезька область), Вольську (Саратівська область) та Копійську (Челябінська).

 

Однак цього разу напади здійснюють, вочевидь, не стільки противники війни чи мобілізації, скільки жертви телефонних пранків. Причому в більшості випадків спроби підпалу вчинили жінки.

 

Так, у Копейську в ніч проти першого серпня пляшку зі запалювальною сумішшю у військкомат кинула 54-річна співробітниця челябінського заводу металоконструкцій. У Верхньоуральську та Можайську за спробу підпалу військкомату затримано місцевих жительок. У Калузі та Казані спробували підпалити військкомат 78-річна та 62-річна пенсіонерки. У Воронезькій області з пляшкою запальної суміші затримали вчительку історії.

 

Як пише «База», всі вони розповіли, що їх змусили це зробити телефонні шахраї. Про політичні вимоги ніхто з них не говорив. Одна з жінок стверджує, що шахраї представилися співробітниками Центробанку, спочатку розповіли, що на її ім'я намагаються оформити кредит, а потім (вже під виглядом правоохоронців) переконали підпалити військкомат, щоб затримати шахрая, який нібито там ховається.

 

За аналогічних обставин затримали вчительку російської мови в анексованому Криму. Стверджувалося, що мешканка Феодосії отримала інструкції підпалити військкомат від якогось «куратора».

 

Схема із кредитом не єдина. До деяких майбутніх паліїв телефонував чоловік, який назвався співробітником ФСБ на прізвище Колєсніков. Він нібито запропонував влаштувати провокацію, щоб отримати з військкомату документи, пов'язані з Україною.

01.08.2023

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