США нарешті санкціонували постачання до Україну танків Abrams.

Перша партія бойових машин має прибути до України на початку осені.

 

 

Влада США нарешті надала дозвіл на передачу Україні першої партії танків Abrams M1A1. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на  заяву помічника міністра оборони США з питань постачання та закупівель озброєнь Даґа Буша (Doug Bush), зроблену ним на  брифінгу в понеділок, сьомого серпня. За його словами, перші танки мають прибути до України на початку осені.

 

«Тепер танки треба доставити до Європи, потім до України, поряд з іншими речами, які мають бути з ними. Боєприпаси, запчастини, обладнання для заправки та ремонту.  Це все ще в дорозі», – сказав Буш.

 

Скільки саме танків охоплюватиме перша партія, чиновник не уточнив. Раніше видання Politico повідомляло , що до першої партії увійдуть від шести до восьми танків.

 

Відомо, що ще в середині травня США перевезли до Німеччини 31 танк Abrams M1A1 для навчання українських військовиків обслуговувати та керувати ними. На початку червня стало відомо, що у ФРН розпочався вишкіл групи з приблизно 200 танкістів ЗСУ.

07.08.2023

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