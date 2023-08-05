528-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:09 Нових ударних формувань ворога на Південному напрямку не спостерігається, розповіла керівник Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону:

“Ми продовжуємо зачищати смугу лівого берега. Ворог залишає за собою обстріли правобережжя. В середньому ми фіксуємо 55 обстрілів за добу. Вони відчувають снарядний голод, але намагаються викручуватись з тієї ситуації, перетягувати і маневрувати силами та резервами. Нових ударних формувань ми не спостерігаємо, але маневри ворог своїми силами здійснює”.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

123,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

47,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

123,7% автомобільної техніки (з них 2,5% за минулий тиждень),

160,4% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

63,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

33,2% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Сьогодні зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракет, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська в ніч з 3 на 4 серпня завдали серії ударів повітряними та морськими безпілотниками по логістиці та портовій інфраструктурі Росії в окупованому Криму та Краснодарському краї (ключовій військово-морській базі Росії).

• Російські мілблогери, як правило, критикували міністерство оборони Росії за брехню про удари морських безпілотників і закликали російських військових до ескалації активності в Чорному морі.

• Кремль продовжує висловлювати небажання повертатися до Чорноморської зернової ініціативи за відсутності значних поступок із боку Заходу. Кремль оприлюднив спільну заяву 4 серпня після зустрічі президента Росії Володимира Путіна 28 липня з африканськими лідерами щодо їх нової офіційної назви "Африканська мирна ініціатива". У документі зазначалося, що африканські лідери закликають до конкретних кроків для усунення перешкод для експорту російського зерна та добрив, а також вивільнення та доставки 200 тисяч тонн російських добрив, які застрягли в європейських портах, до африканських країн. Ці заклики свідчать про те, що африканські лідери підтримують умови Росії щодо активізації Чорноморської зернової ініціативи. Держсекретар США Ентоні Блінкен 4 серпня заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть робити "все необхідне", щоб Росія могла вільно експортувати продовольство на світовий ринок, якщо Росія захоче відродити Чорноморську зернову ініціативу та дозволить Україні безпечно експортувати зерно через Чорне море. Прес-секретар Кремля Пєсков відповів на заяву Блінкена, заявивши, що як тільки Сполучені Штати виконають умови Росії, "угода буде негайно відновлена". Ці заяви не дають чітких ознак того, що Росія має намір знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи та прагне змусити Захід скасувати обмеження на її експорт.

• Повідомляється, що губернатор Тульської області Дюмін сприяв поновленню на посаді командувача російської 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова після зустрічі з керівником штабу Путіна Антоном Вайно 21 липня.

• Українські війська 4 серпня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському (район межі Запорізької та Донецька області) і Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська продовжують наступ на південному фланзі Бахмута. Речник ГУР України Вадим Скібіцький заявив, що найважливішими елементами українського контрнаступу є несподіваність і точність, а не швидкість. Скібіцький зазначив, що українські дії спрямовані на перекриття російських шляхів постачання, знищення російських складів зброї та військової техніки та перемогу в контрбатарейних боях. Прес-секретар Пентагону бригадний генерал ВПС Пет Райдер заявив, що Україна самостійно вирішує, коли і де застосовувати свої значні бойові можливості.

• Російські війська 4 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, поблизу Бахмута, на ділянці межі Запорізької та Донецької області та на заході Запорізької області, на окремих ділянках просунулися вперед.

• Відомий російський мілблогер заявив, що "тимчасові" експортні обмеження Китаю на безпілотники можуть серйозно вплинути на здатність російських волонтерів постачати безпілотники російським військовослужбовцям, які воюють в Україні.

• Російська влада під виглядом літніх таборів продовжує депортувати українських дітей до Росії.

09:03 Вночі Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами провела спецоперацію, унаслідок якої підірвано великий нафтовий танкер РФ "SIG", що транспортував паливо для російських військ, повідомили джерела в СБУ. Спецоперація здійснювалася у територіальних водах України за допомогою надводного дрона, насиченого 450 кг тротилу.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: