Викрито нові зв'язки між Кремлем та «Альтернативою для Німеччини».

Зокрема, партія отримала російські гроші для судового позову проти військової допомоги Україні.

Російська влада та спецслужби ініціювали та спонсорували за допомогою посередника позов німецької правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) до Федерального конституційного суду Німеччини проти постачання німецької зброї до Україну. Про це йдеться у статті, опублікованій тижневиком у п'ятницю, 4 серпня, Der Spiegel.

Німецький часопис, спільно з виданням The Insider провели журналістське розслідування. У його фокусі опинився російський публіцист і активіст українського походження Володимир Сергієнко, який з 1991 року мешкає в Німеччині. 2022 року він отримав німецьке громадянство. Der Spiegel пише, що німецька влада, яка дала Сергієнку громадянство ФРН, не знала про наявність у нього російського паспорта – він не вказав ці дані, повідомивши лише про те, що був громадянином України.

У той же час, Сергієнко є помічником депутата Бундестагу від АдН Ойґена Шмідта (Eugen Schmidt), у нього є перепустка до будівлі парламенту. він регулярно бере участь в етерах російських пропагандистських каналів, де його часто репрезентують як німецького політолога.

Журналістам-розслідувачам вдалося отримали доступ до листування Сергієнка, який під час частих візитів до Росії (17 поїздок з початку повномасштабної аґресії) зустрічався зі своїми кураторами з російського уряду та російських спецслужб. Як випливає з листування, Сергієнко в бесідах назвав суму в 25 тисяч євро на місяць як витрати на юридичний супровід звернення АдН до Конституційного суду та 10 тисяч євро на витрати кураторства та представницькі витрати.

За даними німецької митниці, Сергієнко неодноразово ввозив із поїздок з Росії до Німеччини 9 тисяч євро готівки (це практично верхня межа тієї суми, яку не треба декларувати при ввезенні до ЄУ).

У переписці зі своїм куратором Сергієнко так описує мету позову: «Ускладнити роботу уряду. Це виграш. Навіть якщо позов провалиться поставки німецьких танків можуть бути відкладені на місяць-два».

4 липня 2023 року фракція «Альтернатива для Німеччини» у Бундестазі дійсно подала позов до Федерального конституційного суду, намагаючись опротестувати постачання німецької зброї Україні. Представники партії наполягають, що рішення про військову допомогу було ухвалене без урахування думки Бундестагу. Представники фракції заперечують, що зробили це на прохання з Москви чи на російські гроші.

«Розслідування журналістів у справі Сергієнка знову піднімає питання про те, чи дозволила АдН собі стати інструментом Путіна. Якщо ультраправа партія справді отримала підтримку від Москви для свого позову – у формі ідей чи фінансової допомоги – це стане новим виміром близькості до Росії. І це означало б, що АдН дозволила залучити себе до участі в операції впливу, покликаній дати Росії перевагу у війні, яку вона веде всупереч міжнародному праву. Партію нарешті викриють як те, чим багато хто довго її вважав: проксі Москви», – пише Der Spiegel.