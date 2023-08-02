ЮНЕСКО планує внести об'єкти у Львові в список спадщини, що під загрозою.

У січні цього року ЮНЕСКО включила історичний центр міста-порту Одеси у Список Всесвітньої спадщини під загрозою. 1 серпня стало відомо, що експерти ЮНЕСКО пропонуватимуть внести у цей список об’єкти у Львові та Києві, пише Reuters.

«На зустрічі в Ер-Ріяді (ред. – Саудівська Аравія) у вересні комітет ЮНЕСКО перегляне понад 200 об’єктів і вирішить, які внести до списку спадщини, що під загрозою. Серед них – Київ та Львів», – йдеться у повідомленні.

Серед об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Києві та Львові є ансамбль історичного центру Львова, собор святої Софії у Києві та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра.

Нагадаємо, нещодавно у Львові внаслідок ракетного удару постраждав історичний район – буферна зона об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Львів – Ансамбль історичного центру». А у ніч на 23 липня окупанти обстріляли історичний центр Одеси, значних пошкоджень зазнав Спасопреображенський катедральний собор. Українці масово закликали ЮНЕСКО звернути увагу на ці випадки.