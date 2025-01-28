Сьогодні, 28 січня, у Львові відкрили перший в Україні культурний хаб ЮНЕСКО, який облаштували в приміщеннях на двох поверхах кам'яниці на Князя Романа, 6. Це буде багатофункційний простір для культурних подій.

Хаб відкрили за фінансової підтримки Іспанії, донори з якої вклали у проєкт 1,7 млн євро.

З нагоди відкриття до Львова приїхали генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле, міністр закордонних справ ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес, очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

«Львів – креативне місто, тому що воно є частиною нашої глобальної мережі, яка об’єднує креативність та творчість з усього світу. А також навчальне, тому що освіта повністю пов’язана з тим, що ми робимо в культурі. Місто спирається на неймовірну історію, його академічні традиції, позначені ключовими мислителями, філософами, відомими письменниками від Франка і Йозефа Рота до Вікторії Амеліної. Цей хаб – більше, ніж центр, це не музей, він створений для людей, які можуть скористатися ним. Дати дім культурі, освіті – це майбутнє», – наголосила Одрі Азуле.

Вона також підкреслила, що для ЮНЕСКО було важливо не просто орендувати простір, а відновити та реабілітувати історичні приміщення. Саме тому основним завданням архітекторів, які готували приміщення для центру, було відновити їхній історичний вигляд.

Одрі Азулай також повідомила, що ЮНЕСКО займається оцифруванням архівів довоєнної європейської культури у кількох українських містах.

Гендиректорка ЮНЕСКО закінчила промову цитатою з "Каменярів" Івана Франка.

Отже, у культурному хабі площею понад 400 м2 організовуватимуть зустрічі, навчання, воркшопи для митців, конференції та виставки. На першому поверсі буде муніципальна бібліотека-цукерня з окремим входом з вулиці Нижанківського. На другому – рецепція, кімнати для коворкінгу, експозиційний зал, мультимедійна студія для аудіо- та відеозапису. Для подій із соціальною складовою приміщення та мультимедійне обладнання надаватимуть безкоштовно.

Простір розташований на вул. Князя Романа, 6. Для культурного хабу архітектори намагалися максимально відновити першочерговий вигляд приміщень у центрі міста, оскільки вони були знищені радянською владою.

Авторка проєкту дизайнерка Оксана Шумелда наголошує, що під час відновлення інтер’єру найважливіше було зберегти історію, культуру і спадщину. Це була велика відповідальність відновити занедбану будівлю і надати їй життя. Простір багатофункційний, він матиме входи і з головного фасаду, і з вул. Нижанківського, з інклюзивним доступом і ліфтом.

«Ми тут працювали як на розкопках. Стеля була під армстронгом [конструкції плит для підвісних стель, – ред.]. Стіни були зашиті гіпсокартоном, все зафарбоване. Ми почали знімати і знайшли ці чудові стелі, колони. Підлога була знищена, ми її зробили аналогічну за взірцем, який знайшли на верхніх поверхах будинку», – розповіла Оксана Шумелда.

Неоготичний будинок на вул. Князя Романа, 6 збудували у 1912 році. Вже у 1930-ті роки, коли тут почало працювати радіо, приміщення перебудували. Реставраторка Ірина Гірна розповіла, що воно оформлене у суміші трьох стилів – неоготики, ар-деко та сецесії. На стінах були стюки – імітація під мармур кольору слонової кістки, але в дуже поганому стані. Тому відновили лише автентичний колір, відреставрували стіни, ліпнину. Там оригінальна стеля, мармурові панелі на стінах з декорованим золотим орнаментом винограду. Вікна, двері, брами і батареї також оригінальні.

«Кожен фрагмент детально очистили, правильно відреставрували. Тут було багато доповнень, гіпсокартону. Це спричинило багато руйнувань. У деяких приміщеннях були три шари олійної фарби, ми їх знімали, щоб не пошкодити автентичне малювання і ліпнину. Реставратори відновлювали аварійні фрагменти стін, але важливо було зберегти первісний колір», – розповіла Ірина Гірна.

На першому поверсі фахівці знайшли кілька цікавих неоготичних розписів. На початку XX ст. там працювали крамнички, кожна мала розписані стіни. У під’їзді також був цікавий декор – благородні тиньки, притаманні початку XX ст. Інтер’єр зберегли в тому стані, який тут був до радянського періоду.