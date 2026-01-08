Трамп підписав указ про вихід США з 66 міжнародних організацій.

До «чорного списку» потрапив і розташований у Києві Український науково-технологічний центр.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з 66 міжнародних організацій. Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому. За твердженням американського лідера, ці організації є «витратними, неефективними, шкідливими», вони «більше не служать американським інтересам». Згідно з указом Трампа, всі департаменти та агенції США мають негайно припинити фінансування цих організацій.

«Це покладе край фінансуванню та участі американських платників податків в організаціях, які просувають глобалістські інтереси на шкоду пріоритетам США або вирішують важливі питання неефективно чи нераціонально», – пояснила адміністрація США.

Уточнюється, що серед організацій, з яких виходять США, 31 працює під егідою ООН, а 35 – поза цією всесвітньою організацією. «Вони діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню чи суверенітету США», – йдеться у публікації Білого дому.

Повний список організацій, з яких виходять США, наводиться на сайті Білого дому. Серед них Венеційська комісія, Комісія міжнародного права ООН, Міжнародний торговий центр ООН, Офіс спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей тощо. До «чорного списку» потрапив і розташований у Києві Український науково-технологічний центр. Це міжнародна міжурядова організація, створена з метою запобігання розповсюдженню знань та досвіду, пов'язаних зі зброєю масового знищення.

Нагадаємо, що ще на початку своєї другої президентської каденції Трамп підписав укази про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я, Ради ООН з прав людини, Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям, а також про вихід з ЮНЕСКО.