Мінкульт оскаржить рішення суду про скасування історико-архітектурного плану Львова.

Міністерство культури та інформаційної політики України оскаржить в апеляції рішення Адміністративного суду, який на вимогу приватної компанії скасував історико-архітектурний опорний план Львова. Про це повідомили на сайті відомства.

"Міністерство культури та інформаційної політики України продовжить боротьбу за збереження культурної спадщини й оскаржить в апеляційному порядку рішення Київського окружного адміністративного суду від 15 липня 2024 року. Ним він визнав протиправним наказ МКІП від 22 січня 2024 року №35 "Про затвердження науково-проєктної документації". Фактично цим наказом було затверджено історико-архітектурний опорний план м. Львова з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів", – йдеться у повідомленні.

МКІП вважає, що історичному архітектурному ареалу Львова загрожує небезпека, а рішення суду є неправомірним й таким, що не відповідає інтересам держави.

"Засідання проходило без участі сторін. Суд не врахував аргументацію МКІП, яка підтверджували правомірність наказу. Крім того, суд відмовив у задоволенні заяви Львівської міської ради про її залучення до участі в справі на стороні МКІП. Скасування наказу МКІП створює серйозні ризики для збереження історичного обличчя Львова та його унікальної культурної спадщини. Недобросовісні забудовники можуть скористатися ситуацією та розпочати будівельні роботи, що призведе до непоправних руйнувань унікального історичного середовища Львова. Наразі рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржене в апеляційному порядку", – наголосили в Мінкульті.

Нагадаємо, що наказ Мінкульту про затвердження науково-проєктної документації "Історико-архітектурний опорний план м. Львова" Київський окружний адміністративний суд скасував 15 липня цього року за позовом ТОВ "Науково-виробнича фірма “Нью-трейдінг Львів".

В обґрунтуванні своїх вимог ТОВ пояснило, що з 2019 року орендує землю на Липинського 13-б, де планує звести 25-поверховий будинок (офіси/готель). У зв’язку з прийняттям наказу Мінкульту, яким встановлено обмеження у забудові, зокрема по висоті, вонр не може реалізувати свої наміри. Відтак суд вирішив визнати протиправним та скасувати наказ Мінкульту.