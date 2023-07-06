Через влучання російської ракети в пам'ятку архітектури уряд України звернувся до ЮНЕСКО.

Через влучання ворожої ракети в житловий будинок на розі вулиць Сахарова та Стрийської у Львові міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко терміново звернувся до ЮНЕСКО з вимогою виключити Росію з організації.

"Сьогодні вночі росія вдарила ракетами “Калібр” по Історичному ареалу – буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".



Комплекс із 17-ти житлових будинків, розташований по вул. Стрийській на розі з вул. Академіка Сахарова під №№50–76в, має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Будинки житлового комплексу для викладачів "Львівської політехніки" 1930 років на вул. Стрийській, 50-76в, занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.



Терміново офіційно повідомляємо ЮНЕСКО про це – і, як завжди, чекаємо дій більших, ніж просто глибоке занепокоєння.



Держава, яка не шанує ні життя людей, ні пам'ять, ні історію чужої незалежної країни – не має жодного права бути повноправним членом міжнародних організацій", – повідомив Олександр Ткаченко.