Через влучання російської ракети в пам'ятку архітектури уряд України звернувся до ЮНЕСКО.

 

Через влучання ворожої ракети в житловий будинок на розі вулиць Сахарова та Стрийської у Львові міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко терміново звернувся до ЮНЕСКО з вимогою виключити Росію з організації.

 

"Сьогодні вночі росія вдарила ракетами “Калібр” по Історичному ареалу – буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".

Комплекс із 17-ти житлових будинків, розташований по вул. Стрийській на розі з вул. Академіка Сахарова під №№50–76в, має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.
Будинки житлового комплексу для викладачів "Львівської політехніки" 1930 років на вул. Стрийській, 50-76в, занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Терміново офіційно повідомляємо ЮНЕСКО про це – і, як завжди, чекаємо дій більших, ніж просто глибоке занепокоєння.

Держава, яка не шанує ні життя людей, ні пам'ять, ні історію чужої незалежної країни – не має жодного права бути повноправним членом міжнародних організацій", – повідомив Олександр Ткаченко.

 

 

06.07.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
497-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське) та Лиманському (Нововодяне, Діброва), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за добу 40 бойових зіткнень
05.07.23 | | Україна
Не по-літньому жваво
Юрко ТИМЧУК
Бракувало людської погоди і чергового фарсопутчу в РФ. Всього решта було достатньо, навіть із чубком.
04.07.23 | | Україна
496-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському та Лиманському (7 атак), Бахмутському (9 атак), Авдіївському, Мар'їнському (15 атак), Шахтарському напрямках: за минулу добу на фронті відбулося 40 бойових зіткнень.
04.07.23 | | Україна
Львівська опера: підсумки сезону
Попри ракетні загрози та аварійні вимкнення світла театр презентувати декілька знакових премʼєр українського оперного та балетного репертуару, по-новому переосмислив українську класику та здобув визнання світової мистецької спільноти як «Найкращий оперний театр» за версією International Opera Awards!
03.07.23 | | Штука
495-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському (Міньківка, Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу на фронті відбулося 39 бойових зіткнень.
03.07.23 | | Україна
494-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Невське та південніше Діброви), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу 46 бойових зіткнень.
02.07.23 | | Україна
Тувинський полководець
Віталій Портников
Присвятив залишок життя завоюванню нових «народних республік», які за задумом його панів мають стати такою самою мертвою землею, як батьківщина його батька
02.07.23 | | Дискурси
Біль Арлекіна
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: історія Ґреґа, інтелектуала, естета, спортсмена, гіпаря
01.07.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.