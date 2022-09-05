ЮНЕСКО виділила 1,5 млн доларів на створення культурного центру у Львові.

ЮНЕСКО оголосила про виділення 1,5 млн доларів на відкриття UNESCO Cultural Centre у Львові. Нова установа запрацює вже через кілька місяців.

 

Центр може стати майданчиком для зустрічей діячів творчих професій та обміну досвідом, проведення освітніх програм й різноманітних заходів. Вже виділено бюджет у розмірі 1,5 мільйона доларів США для фінансування його відкриття та операційних витрат протягом кількох місяців, – зазначено у повідомленні міжнародної організації.

 

Одночасно UNESCO вживатиме нових заходів щодо захисту української культурної спадщини, зокрема в Одесі та Львові.

 

Україні вдалося узгодити дії щодо прискорення фінансування з боку UNESCO конкретних потреб культурної сфери вже цього року. Йдеться й про прискорене внесення Одеси до Списку всесвітньої спадщини UNESCO, а також про конкретні кроки допомоги щодо ліквідації впливу війни на культурні заклади Одеси.

 

Генеральний директор UNESCO ухвалила рішення направити до Києва спеціаліста для координації цих дій. Співробітник доповнить команду місцевих експертів.

05.09.2022

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