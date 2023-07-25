Два львівські виші увійшли у п'ятірку лідерів вступної кампанії.

 

Два університети у Львові ввійшли у п'ятірку лідерів вступної кампанії цього року. Це Національний університет імені Івана Франка та Національний університет "Львівська політехніка". Про це повідомили у пресслужбі Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Відомо, що у рейтингу перше місце посідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка займає другу сходинку. На третьому місці опинився Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, а на четвертому – Національний авіаційний університет. П’ятірку лідерів замикає Національний університет "Львівська політехніка".

 

У пресслужбі відзначили, що станом на 09:00 24 липня до Львівського національного університету імені Івана Франка подано понад 11 тисяч заяв. Найпопулярнішими серед абітурієнтів ЛНУ ім. Івана Франка є економічний факультет, факультет іноземних мов, юридичний факультет, факультет електроніки та комп'ютерних технологій, факультет міжнародних відносин та філософський факультет.

 

Реєстрація заяв від вступників на бакалаврат триватиме до 18:00 31 липня 2023 року. Цьогоріч вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до 5 заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 20 заяв за всіма джерелами фінансування.

 

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