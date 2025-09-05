У Львові створили Університет UNBROKEN.

У Львові створили новий освітній проєкт — Університет UNBROKEN. Він поєднає медицину й управління, готуючи нове покоління лікарів і управлінців. Університет працюватиме на базі Першого медоб’єднання Львова. Спеціалізуватиметься на вузьких напрямах і не конкуруватиме з іншими вишами.

Навчатися зможуть лікарі, які хочуть розширити свої знання й отримати вузьку спеціалізацію. Також — працівники міських рад, молоді лідери громад і представники бізнесу, які зацікавлені у розвитку міст. Університет буде неприбутковим і не потребуватиме додаткових бюджетних витрат.

«Ми створюємо місце, де практика поєднається з наукою та міжнародним досвідом. Наші лікарі за роки війни здобули унікальні знання. Тепер вони зможуть передавати їх іншим і формувати нове покоління спеціалістів», - говорить генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

Навчання в Університеті відбуватиметься на двох напрямах.

Перший - це медична школа UNBROKEN. Тут лікарі зможуть здобути післядипломну освіту у сфері протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії, психологічної допомоги та анестезіології. Це шанс швидко отримати спеціалізацію, яка сьогодні критично потрібна в Україні.

«Ми створюємо не просто освітній заклад, а середовище, де клінічно доказова практика, навчання і наука об’єднались заради однієї мети – рятувати життя та відновлювати здоров'я людей. Найважливіше те, що наш підхід грунтується на партнерстві і ми маємо добрий класний приклад – це співпраця з технологічним парком НУ «Львівська політехніка», де ми спільно працюємо у сфері нейронаук для того, щоб досліджувати нейропластичність і нейромодуляцію. Це приклад того, як об'єднання медицини науки та технології відкриває нові горизонти. Я вірю, що разом ми зможемо виховати нове покоління медиків, які готових працювати у тих складних умовах, приймати виклики та випробування інновацій, та змінювати систему охорони здоров'я», - пояснила директорка медичної школи UNBROKEN Мар’яна Свірчук, яка вже майже п’ять років працює виконавчою директоркою Першого територіального медичного об’єднання Львова..

Другий напрямок - Школа муніципального управління. Тут готуватимуть нове покоління управлінців для міст і громад. Програми охоплюватимуть економіку, міське планування, екологію, освіту, соціальну та молодіжну політику, культуру, право, публічні комунікації та міжнародну співпрацю. Школа муніципального управління розпочне роботу вже з жовтня, тоді ж буде представлено її керівника.

А увесь Університет очолив знаний львівський психіатр і психотерапевт, доктор медичних наук, заслужений лікар України Олександр Фільц.

«Для мене велика честь очолити цей університет. Його місія — готувати не просто професіоналів, а людей із цінностями, які готові служити своїй країні. Це нова сторінка у розвитку Львова та всієї України», - говорить ректор нового львівського Університету.

Навчання в Університеті UNBROKEN відбуватиметься у форматі короткотермінових модульних програм післядипломної освіти. Це означає, що студенти зможуть обирати окремі курси — у медичній сфері чи сфері муніципального управління — і отримувати практичні навички, які можна застосувати одразу.



