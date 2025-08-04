ЛНУ ім. Франка, "Львівська політехніка" і КНУ ім. Шевченка – найпопулярніші за кількістю поданих заяв.

Найпопулярнішими вишами за кількістю поданих заяв від вступників стали Львівський національний університет ім. І.Франка, Національний університет "Львівська політехніка" і Київський національний університет ім. Т.Шевченка. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
"Дивлячись на топ-десять вишів, куди цьогоріч вступники найбільше подавали заяви, можна сказати, що немає єдиного "центру тяжіння", куди масово прагнуть вступити всі. Навпаки, бачимо різноманіття. Абітурієнти обирають не лише столичні, а й регіональні університети", – написав Бабак в телеграм-каналі.
Зокрема, серед основної категорії вступників (ті, хто вступають на бакалавра після середньої школи) найпопулярнішим стали:
Львівський національний університет ім. І.Франка (44 тис. заяв);
Національний університет "Львівська політехніка" (41,8 тис. заяв);
Київський національний університет ім. Т.Шевченка (34,1 тис. заяв);
Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (28,4 тис. заяв);
Державний торговельно-економічний університет (22,8 тис. заяв);
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
Київський університет ім. В.Гетьмана;
Харківській національний ім. В.Каразіна;
Волинський національний університет імені Лесі Українки.
"До речі, розмови, що діти масово виїхали за кордон і наші аудиторії на початку року будуть порожніми, як бачимо, виявилися перебільшенням. Цьогоріч було подано понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, з них близько 800 тисяч – на бакалаврат. Це навіть більше, ніж торік. Тобто спаду зацікавленості до навчання в українських ЗВО не бачимо. Навпаки – бачимо, що вступна кампанія активна", – підкреслив голова комітету.
Він розповів, що майже третина заяв (29,4%) припадає на Київ, вдвічі менше – на Львівщину, а потім йдуть Харків, Одеса і Дніпро.
"Характерно, що по кількості заяв на бюджет ситуація плюс-мінус така сама, але Харківщина і Одещина там міняються місцями. Припускаю, що в Харкові вступники переважно орієнтуються на державні університети та спеціальності, тоді як в Одесі більше тяжіють до приватних закладів освіти", – йдеться в повідомленні.
Цікаво, що під час вступної кампанії 2025 року на бакалаврат і медичного магістра подано 816 тис. заяв, що на 3% більше, ніж попереднього року.
Серед спеціальностей, які зібрали найбільше заяв у 2025 році: менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини, комп’ютерні науки, середня освіта, інженерія програмного забезпечення і медицина.
Львівське видання "Твоє місто" подає аналітику з найбільш та найменш популярних спеціальностей серед цьогорічних вступників до вишів Львова.
Для ЛНУ ім. Івана Франка це виглядає так:
Всього подано заяв: 44 363
Найпопулярніші спеціальності:
Право – 2826
Психологія – 2568
Філологія (англійська та ін. мови, переклад) – 2320
Маркетинг – 2278
Журналістика – 1617
Також у рейтингу популярності спеціальності «Міжнародні відносини» (1640 заяв), «Менеджмент» (1396 заяв), «Комп’ютерні науки» (1194 заяви).
Найменш популярні:
Середня освіта (Природничі науки) – 13
Філологія (словацька мова) – 19
Філологія (перська мова) – 21
Фізика та астрономія – 51
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 56
Національний університет «Львівська політехніка»
Всього подано заяв: 43 633
Найпопулярніші спеціальності:
Менеджмент – 3162
Кібербезпека – 2156
Психологія – 2078
Інженерія програмного забезпечення – 1585
Філологія (прикладна лінгвістика) – 1257
Найменш популярні:
Ливарні технології (Металургія) – 21
Геоаналітика (Науки про Землю) – 26
Харчова хімія та експертиза – 47
Професійна освіта (Цифрові технології) – 65
04.08.2025