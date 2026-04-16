Три львівські університети увійшли в топ-10 національного рейтингу за індексом Гірша.

У рейтинг топ-10 навчальних закладів України за національним H-індексом входить три університети у Львові – це найбільша кількість ВНЗ від одного міста. Про це повідомляють на сайті National H-index Ranking.

Третю позицію у списку займає Львівський національний університет імені Івана Франка.

Шоста належить Львівському національному медичному університету імені Данила Галицького, який є першим серед ВНЗ у сфері здоров’я.

Сьома позиція – у Національного університету "Львівська політехніка".

Місце у рейтингу визначають за показником індексу Гірша, або h-індексом. Він показує вплив науковця, колективу, наукового закладу або журналу на основі кількості публікації та їх цитувань – це вимірює науковий вплив та виявляє актуальність дослідження. За основу для нарахування балів беруть показники з найпопулярніших платформ для розміщення публікацій: Scopus, Web of Science і Google Scholar.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

National H-index Ranking – міжнародний некомерційний рейтинг, який створено з метою прозорого та уніфікованого ранжування університетів, наукових організацій та установ, що спеціалізуються на наукових дослідженнях. Ключовим показником при цьому виступає індекс Гірша як відома, популярна та стабільна метрика у сфері наукових досліджень. Над реалізацією проєкту працює група вчених з США, Великої Британії, України, Нідерландів, Туреччини.

Ранжування організацій в Ukrainian National H-index Ranking відбувається шляхом оцінки продуктивності наукових досягнень, що робить рейтингові показники більш об’єктивними та консолідованими. Укладання рейтингових списків спрямоване на національний вимір науки, оскільки оцінює показники дослідницьких організацій всередині країни. Така позиція розробників рейтингу спрямована на те, щоб розв'язати проблему «розмиття» державного аспекту в умовах глобалізації суспільства у сфері наукових досліджень. Такий підхід покликаний зміцнити внутрішню науково-публікаційну політику та продуктивність всередині країн для більш гармонійної їх репрезентації на міжнародній арені.