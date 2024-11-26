Франківський та два львівські університети увійшли до світового рейтингу.

 

Британський журнал Times Higher Education представив Interdisciplinary Science Rankings 2025. У рейтингу оцінено внесок університетів у міждисциплінарну науку. Про це повідомляє Освіторія.

 

 

Загалом до списку потрапили 749 університетів із 92 країн, серед них — 11 українських вишів.

 

Лідером серед українських університетів став Сумський державний університет із загальним балом 39.8–42.5. Цей бал забезпечив йому найвищу сходинку з-поміж інших вітчизняних вишів — 251–300.

 

Далі в рейтингу — Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, які розділили позицію 401–500 (бал 30.0–34.7). Вслід за ними — Львівський національний університет імені Івана Франка та Харківський політехнічний інститут. В обох бал 25.4–29.9 і категорія 501–600 (бал 25.4–29.9).
 

До групи університетів у категорії 600+ потрапили:

 

- Харківський національний університет радіоелектроніки;

 

- Національний університет "Львівська політехніка";

 

- Національний університет харчових технологій;

 

- Ужгородський національний університет;

 

- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

 

- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

 

Першим у світовому рейтингу є Массачусетський технологічний інститут. Найвищим за рейтингом університетом за межами США став Національний університет Сінгапуру під номером 3. Країною з найбільшою кількістю університетів у рейтингу є Індія (65 закладів), за нею йде Туреччина (45).

 

Рейтинг базується на 11 показниках ефективності, які оцінюють вхідні ресурси (фінансування), процеси (матеріальна база, адміністративна підтримка) та результати (публікації, цитованість, репутація). Дані включають:

 

- 157 млн цитувань;

- 18 млн наукових публікацій;

- відповіді понад 20 000 учених світу.

 

26.11.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Письменник формується наодинці з собою»
Уляна Галич - Василь Махно
Вороги не можуть нас знищити, оце українське зерно проростає знову і знов. Але і ми ніяк не можемо здійснити остаточний екзистенційний прорив
23.11.24 | | Дискурси
“Маківка”: торжество і катарсис
Олеся Ісаюк
Символом трагедії став сюжет про стрільця, який після бою заглянув у рюкзак вбитого “москаля” — і знайшов там загорнутий у вишиваний рушник “Кобзар” Шевченка. 
22.11.24 | | Галичина
Майстри листопаду
Юрко ПРОХАСЬКО
Пізня осінь – холодний морґ мокрих міських тканин, анатомічний театр і заодно анатомічний музей цілого минулого року
22.11.24 | | Дискурси
Філософ очима поета: спокуса, повчання чи тролінґ?
Євген Нахлік
Вірш-анекдот Герберта «Пан Коґіто розповідає про спокушення Спінози» досі інтригує інтерпретаторів
22.11.24 | | Минуле
Оркестрова «Академія»: «INSO-Lviv» презентує освітню ініціативу.
Освітня платформа об’єднає на одній сцені талановитих молодих музикантів з Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької та досвідчених оркестрантів.
22.11.24 | | Галичина
Ми йдем вперід
Тарас Прохасько
У скрутну годину розраховувати на поміч і розуміння арійських батальйонів не варто. Свій український шанс вони проґавили.
21.11.24 | | Дискурси
Щодо річниці Казимира Вежинського та діапазону почуттів емігрантів
Дана Пінчевська
До 130-ої річниці від дня народження в Галичині, де він і прожив першу – найкращу – частину свого життя
21.11.24 | | Минуле
Про студентські «гусаки»
Юрій Винничук
Не раз, буваючи за кордоном, чув здивування, що у нас нема студентських корпорацій. А вони до війни були. І в країнах Балтії відразу відродилися. А в нас – ні
20.11.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.