Франківський та два львівські університети увійшли до світового рейтингу.

Британський журнал Times Higher Education представив Interdisciplinary Science Rankings 2025. У рейтингу оцінено внесок університетів у міждисциплінарну науку. Про це повідомляє Освіторія.

Загалом до списку потрапили 749 університетів із 92 країн, серед них — 11 українських вишів.

Лідером серед українських університетів став Сумський державний університет із загальним балом 39.8–42.5. Цей бал забезпечив йому найвищу сходинку з-поміж інших вітчизняних вишів — 251–300.

Далі в рейтингу — Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, які розділили позицію 401–500 (бал 30.0–34.7). Вслід за ними — Львівський національний університет імені Івана Франка та Харківський політехнічний інститут. В обох бал 25.4–29.9 і категорія 501–600 (бал 25.4–29.9).



До групи університетів у категорії 600+ потрапили:

- Харківський національний університет радіоелектроніки;

- Національний університет "Львівська політехніка";

- Національний університет харчових технологій;

- Ужгородський національний університет;

- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Першим у світовому рейтингу є Массачусетський технологічний інститут. Найвищим за рейтингом університетом за межами США став Національний університет Сінгапуру під номером 3. Країною з найбільшою кількістю університетів у рейтингу є Індія (65 закладів), за нею йде Туреччина (45).

Рейтинг базується на 11 показниках ефективності, які оцінюють вхідні ресурси (фінансування), процеси (матеріальна база, адміністративна підтримка) та результати (публікації, цитованість, репутація). Дані включають:

- 157 млн цитувань;

- 18 млн наукових публікацій;

- відповіді понад 20 000 учених світу.