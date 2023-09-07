Львівський ліцей очолив рейтинг шкіл України за результатами НМТ-2023.

 

У першій трійці – львівський ліцей та два заклади Буковини. Рейтинг закладів загальної середньої освіти України за підсумками НМТ 2023 року склав та опублікував інформаційний освітній ресурс "Освіта.ua".

 

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка посів першу сходинку у топ-200 шкіл України за результатами НМТ 2023 року.

 

Зазначається, що для укладання рейтингу загальноосвітніх закладів використано результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.

 

У першу двадцятку увійшли п'ять закладів освіти з Галичини, з яких чотири – львівські.

 

Зокрема це:

 

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка (1 місце), 

 

Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради (11 місце) 

 

Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" (14 місце)

 

Львівська гімназія "Євшан"  (15 місце)

 

Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка (20 місце).

 

 

У першій півсотні ще шість шкіл Галичини. Так на 29-му місці опинилася Борщівська ЗОШ I-III ст. №2 (Тернопільська область). На 34-му місці Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 (Львівщина). На 40-му — Тернопільська українська гімназія ім.  І.Франка. На 43-му — Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради. На 45-му — Ліцей №8 Львівської міськради. І на 48-му місці — Бориславський ліцей (Львівська область).  

 

 

Школи України в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

 

07.09.2023

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