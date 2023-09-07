Львівський ліцей очолив рейтинг шкіл України за результатами НМТ-2023.

У першій трійці – львівський ліцей та два заклади Буковини. Рейтинг закладів загальної середньої освіти України за підсумками НМТ 2023 року склав та опублікував інформаційний освітній ресурс "Освіта.ua".

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка посів першу сходинку у топ-200 шкіл України за результатами НМТ 2023 року.

Зазначається, що для укладання рейтингу загальноосвітніх закладів використано результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.

У першу двадцятку увійшли п'ять закладів освіти з Галичини, з яких чотири – львівські.

Зокрема це: Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка (1 місце), Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради (11 місце) Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" (14 місце) Львівська гімназія "Євшан" (15 місце) Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка (20 місце).

У першій півсотні ще шість шкіл Галичини. Так на 29-му місці опинилася Борщівська ЗОШ I-III ст. №2 (Тернопільська область). На 34-му місці Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 (Львівщина). На 40-му — Тернопільська українська гімназія ім. І.Франка. На 43-му — Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради. На 45-му — Ліцей №8 Львівської міськради. І на 48-му місці — Бориславський ліцей (Львівська область).

Школи України в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.