Німеччина скасувала угоду з Польщею про ремонту танків для України.

Поляки виставили за свої послуги неймовірно високу ціну.

 

 

Уряд Німеччини розірвав угоду з Польщею про ремонт на польській території  постраждалих під час боїв в Україні німецьких танків. Про це повідомила німецька ділова газета Handelsblatt з покликом на джерела, знайомі з цим питанням. Причиною рішення, яке має бути офіційно оголошено найближчими днями, є, з німецької точки зору, «абсолютно завищені цінові очікування» поляків.

 

Тож Міністерство оборони Німеччини має намір проводити ремонт постраждалих під час боїв в Україні танків типу Leopard 2A5 та Leopard 2A6 у майстернях на власній території та, за попередньою інформацією, у Литві. Про це повідомив офіційний представник Міністерства на полях саміту НАТО у Вільнюсі у середу, 12 липня.

 

«Щойно українські збройні сили повідомлять про потребу в ремонті, роботи на танках Leopard 2A5 та Leopard 2A6 можна буде розпочати», – заявив представник німецького військового відомства. Він зазначив, що перемовини щодо того, як здійснюватиметься ремонт танків Leopard 2A4, ще тривають. Бойові машини саме такого типу надала Україні Польща.

 

Нагадаємо, що в квітні Німеччина, Польща та Україна підписали декларацію про намір створити центр з ремонту танків Leopard 2 у Польщі поблизу українського кордону. Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) висловив припущення, що цей центр може відкритися вже у травні.

 

Третього липня, під час візиту до Польщі, Пісторіус повідомив, що на тему створення ремонтного центру ведуться «інтенсивні та складні» перемовини. «Час не терпить. Тому ми вважаємо, що ці переговори потрібно завершити протягом найближчих 10 днів», – наголосив він тоді.

12.07.2023

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