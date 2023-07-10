Прігожин зустрічався з Путіним вже після заколоту.

Факт зустрічі підтвердив речник Кремля Пєсков.

 

 

Президент Росії Путін зустрічався зі засновником ПВК «Вагнер» Євгенієм Прігожиним вже після влаштованого ним військового заколоту. Про це повідомляє французька газета Liberation із покликом на джерела у західній розвідці.

 

За даними видання, Прігожин зустрівся не лише з Путіним, а й із командувачем росгвардії Віктором Золотовим та головою служби зовнішньої розвідки Сєргєєм Наришкіним. Газета пише, що Прігожина на зустрічах супроводжували представники командування ПВК. Інших подробиць цих зустрічей видання не наводить.

 

Згодом цю інформацію підтвердив журналістам речник Кремля Пєсков. За його словами, зустріч відбулася 29 червня і тривала майже три години, на ній були присутні 35 осіб. Президент спершу похвалив «вагнерівців» за дії на фронті російсько-української війни, а також дав свою оцінку подіям 24 червня. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

 

Путін, за словами Пєскова, вислухав пояснення командирів і запропонував їм подальші варіанти працевлаштування та подальшого бойового застосування. Командири «Вагнера», за словами Пєскова, «виклали Путіну свою версію подій і наголосили, що є переконаними прихильниками та солдатами глави держави». Вони також запевнили, що «готові далі боротися за батьківщину».

 

Нагадаємо, що ввечері 23 червня голова ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин оголосив військовий заколот, який тривав близько доби. Заколот завершився домовленістю Прігожина з російською владою про те, що той зі своїми бійцями відійде до Білорусі.

10.07.2023

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