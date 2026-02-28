У 13 реґіонах Росії оголошували режим ракетної небезпеки.

У Краснодарському краї внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

У Росії в п'ятницю, 27 лютого, режим ракетної небезпеки оголосили одночасно щонайменше в 13 реґіонах. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Причому більшість із цих реґіонів не межують з Україною.

Як повідомляє видання, про небезпеку ракетної атаку попередили влади Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Пермського краю, а також Самарської, Ульянівської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської областей.

У щонайменше восьми реґіонах такий режим було запроваджено вперше з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. В окремих містах, зокрема в Альметьєвську, зупинявся рух громадського транспорту, а в Казані, Іжевську та аеропорту Курумоч у Самарі проводилася евакуація людей.

Уряд Чувашії заявив, що республіку атакувати дві ракети. Одна з них була збита, друга «змінила курс і відлетіла у бік сусідньої республіки». Близький до силовиків телеграм канал Shot стверджує, що над Чувашією збили дві українські ракети «Фламінго».

У Канівському району Краснодарського краю внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. «У ст. Новомінській Канівського району через падіння уламків БПЛА сталося займання на нафтопереробному заводі. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні оперативного штабу Краснодарского краю.