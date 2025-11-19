Росія атакувала Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами. Знищено кілька підприємств.

У середу вранці, 19 листопада, Росія атакувала Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Є пошкодження енергооб'єкта, деревообробного підприємства та складського приміщення. Уражено великий логістичний центр, серед зруйнованих там приміщень - нове велике відділення "Укрпошти", виробництво Pizza Hot та склад із автомобільними шинами.

Жертв та постраждалих, на щастя, нема. В області запровадили аварійні відключення світла.

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 04:05. Спершу повідомлялося про рух в небі над областю ворожих безпілотників, які заходили у Львів з боку Винник. Працювала ППО, було чути вибухи. О 07:18 радари зафіксували курс на Львів крилатих ракет, що їх ворог випустив із бомбардувальників Ту-95МС. Піднімала в небо Росія і винищувачі-носії гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31k, однак пусків з них не було заіксовано.

Відбій повітряної тривоги на Львівщині оголосили о 07:59. Згодом керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив наслідки атаки.





«Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з обʼєктів гасять пожежу», – написав начальник Львівської ОВА.

Над Львовом здійнявся густий чорний дим – це наслідок загоряння автомобільних шин, що зберігалися у цивільних складських приміщеннях, в які поцілив ворог. Матеріал було тяжко загасити, тому пожежа тривала довго.

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводили лабораторний моніторинг повітря й виявили перевищення рівня оксиду вуглецю у 2 і 4,6 разів відповідно на вул. Бережанській та вул. Дорожній.

Згодом про руйнування повідомили представники кількох бізнесів у Львові - резиденти великого логістичного центру на околиці міста. Зокрема йдеться про компанію «Укрпошта» та виробництво Pizza Hot.

"Укрпошта" заявила про повне руйнування свого нового сучасного відділення. Згоріло близько 900 посилок. Компанія компенсує усі збитки клієнтам, а відділення обіцяє відновити.

Зруйновано також виробництво нової мережі Pizza Hot - три корпуси підприємства суттєво пошкоджені. Компанія, яка налічує 19 закладів бюджетної піци на виніс у Львові, Дрогобичі та Стрию, повідомила, що повністю призупиняє свою роботу.

Ціллю російської атаки на Львівщині став також Самбір.

«Три ворожі безпілотники атакували обʼєкт промисловості. У місцях вибуху виникли пожежі. У прилеглих будинках пошкоджено вікна та частину майна. На щастя, постраждалих немає», – повідомив міський голова Самбора Юрій Гамар.

Для фіксації наслідків та визначення обсягу завданих збитків у місті створили тимчасову комісію, що обстежуватиме пошкодження та оформлятиме відповідні акти. Власників постраждалого майна просять звертатися до міської ради.