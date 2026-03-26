"Непридатна для життя": у Львові обстежили ансамбль Бернардинського монастиря після влучання дрона.

У Львові завершили обстеження ансамблю Бернардинського монастиря XVII століття, до якого входять церква святого Андрія, келії, оборонні мури з бастеями та прилеглі будівлі. Фахівці зафіксували пошкодження різного ступеня, однак найсерйозніших руйнувань зазнала житлова споруда на території комплексу. Про це повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

Фото Євгена Бойка

За результатами огляду, в церкві Святого Андрія з 16 вітражних композицій вибито чотири, ще одна має ушкодження. Більшість вітражів вдалося зберегти завдяки захисним щитам, які небайдужі громадяни Львова встановили ще у березні 2022 року.

Чудом майже не постраждала криниця, розташована в середині комплексу – зафіксовано лише дрібні ушкодження покрівлі.

Водночас суттєвих пошкоджень зазнала дзвіниця, зведення якої датується 1734 роком, — там зафіксовано руйнування, а в архівній будівлі вибито вісім вікон.

Найбільше постраждала будівля колишніх казематів, які разом з бастеєю формували південну оборонну лінію Бернардинського монастиря, збудованих у 1630-х роках, а наприкінці XVIII ст. перетворених австрійською владою на звичайний житловий будинок. Сюди 24 березня 2026 року було пряме влучання російського шахеда. Внаслідок вибуху і пожежі знищено дах і перекриття, вигоріли дерев’яні конструкції, пошкоджено несучі стіни. Усередині зафіксовано обвали, руйнування сходів та втрату частини історичних елементів. Офіційно констатовано, що будівля перебуває в аварійному стані й непридатна для проживання, оскільки окремі конструкції можуть руйнуватися й надалі.

Наразі у церкві та дзвіниці закривають віконні отвори для захисту від подальших руйнувань, а також демонтують пошкоджене вітражне скло.

Паралельно Офіс охорони культурної спадщини залучає експертів, які мають оцінити збитки та підготувати план відновлення історичного комплексу.