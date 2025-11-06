СБУ ідентифікувала росіян, причетних до обстрілу Львова 4 вересня 2024 року.

 

Стало відомо, хто керував обстрілом Львова, внаслідок якого загинула сім'я Базилевичів: 5 російським командирам заочно оголосили підозру.

 

 

Групі російських командирів інкримінують порушення законів та звичаїв війни під час ракетного обстрілу історичного центру Львова 4 вересня 2024 року. Про це повідомили на сайті "Судовий репортер" з посиланням на Офіс генпрокурора.

 

Зокрема оголошено про підозри військовослужбовцям дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ: 

 

командувачу генерал-майору Сєргею Кувалдіну;  

 

першому заступнику командувача Сергєю Шевелю;

 

командиру 44 окремого авіаційного полку спеціального призначення Дєнісу Ахмадєєву;  

 

командиру 22 важкої бомбардувальної дивізії Ніколаю Варпаховичу; 

 

командиру 121 важкого бомбардувального полку Алєгу Скітському. 

 

За даними слідства, саме ці військові керівники координували запуск крилатих ракет Х-101 і двох гіперзвукових "Кинджалів" по Львову. Обстріли, за попередніми висновками, були навмисно спрямовані на житлові будинки в історичному центрі міста, що входить до переліку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

 

Унаслідок ракетного удару 4 вересня 2024 року пошкоджено 40 будинків, загинули восьмеро людей, серед них — Євгенія Базилевич із трьома доньками, які проживали на вулиці Коновальця, 44. Їхні життя обірвалися, коли уламки зруйнованого під’їзду завалили сходову клітку. 

 

 

Через атаку росіян на Львів 4 вересня 2024 року загинули:

 

43-річна Євгенія Базилевич;

 

6-річна Емілія Базилевич;

 

18-річна Дарина Базилевич;

 

21-річна Ярина Базилевич;

 

52-річна Ірина Демидова;

 

69-річний Богдан Кріль;

 

55-річний Юрій Арабський;

 

54-річний Олександр Погорецький.


 

 

06.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Архангел Михаїл – Ангел Перемоги»
Десять століть української духовної сили в одному просторі: виставковий проєкт «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги», приурочений до 120-річчя з часу заснування музею та 160-річчя від дня народження його фундатора, митрополита Андрея Шептицького.
05.11.25 | | Штука
Захисник Істин
Богдан СМОЛЯК
Книжка покликаного вигранювати «змістоформи нового всесвіту» Миколи Істина, якщо не вся його поетична творчість, явлена і перейнята великою авторською потребою захисту, оборони феномену вербальної поетичності.
05.11.25 | | Штука
Творити державу, яка не потребує «запасної версії»
Кароліс Каупініс
Тільки моральний та освітній рух може створити державу, якій більше не потрібна буде «запасна» версія, щоб країна не стала здобиччю популістів
04.11.25 | | Дискурси
Меса миру
Дзвенислава Саф’ян
Капела створила цілісний проєкт, у якому драматургія молитви від камерного, притишеного початку, прохання, — переходить до загального, могутнього єднання у світлі. Нехай у спільній молитві ця «меса миру» поширюється Європою.
03.11.25 | | Штука
Гвинтівка обер’єфрейтора Генріха Белля
Сергій ГЕРМАН
Генріх Белль, нобелівський лауреат з літератури, провів у війську всю Другу світову. І примудрився не вистрілити у бік ворога жодного разу
02.11.25 | | Дискурси
Сад Василя Махна
Анастасія Ганченко
Категорія саду як онтологічна метафора та образ відсутності як форми присутності в оповіданні «Поетичний сад Арсена П.»
01.11.25 | | Штука
(Не)дитяча війна
Юлія Баір
Українським письменникам варто було б зосередитися на дитячих історіях про нашу актуальну війну. Діти швидше пізнають та, ймовірно, відчують і запам’ятають правду
01.11.25 | | Дискурси
XV Львівський міжнародний органний фестиваль
У межах ювілейного фестивалю у Львівському органному залі відбудеться 18 концертів. У програмі широкий спектр подій: від великих симфонічних прем’єр - до поєднання звуків органа з електронною музикою.
31.10.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.