СБУ ідентифікувала росіян, причетних до обстрілу Львова 4 вересня 2024 року.

Стало відомо, хто керував обстрілом Львова, внаслідок якого загинула сім'я Базилевичів: 5 російським командирам заочно оголосили підозру.
Групі російських командирів інкримінують порушення законів та звичаїв війни під час ракетного обстрілу історичного центру Львова 4 вересня 2024 року. Про це повідомили на сайті "Судовий репортер" з посиланням на Офіс генпрокурора.
Зокрема оголошено про підозри військовослужбовцям дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ:
командувачу генерал-майору Сєргею Кувалдіну;
першому заступнику командувача Сергєю Шевелю;
командиру 44 окремого авіаційного полку спеціального призначення Дєнісу Ахмадєєву;
командиру 22 важкої бомбардувальної дивізії Ніколаю Варпаховичу;
командиру 121 важкого бомбардувального полку Алєгу Скітському.
За даними слідства, саме ці військові керівники координували запуск крилатих ракет Х-101 і двох гіперзвукових "Кинджалів" по Львову. Обстріли, за попередніми висновками, були навмисно спрямовані на житлові будинки в історичному центрі міста, що входить до переліку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
Унаслідок ракетного удару 4 вересня 2024 року пошкоджено 40 будинків, загинули восьмеро людей, серед них — Євгенія Базилевич із трьома доньками, які проживали на вулиці Коновальця, 44. Їхні життя обірвалися, коли уламки зруйнованого під’їзду завалили сходову клітку.
Через атаку росіян на Львів 4 вересня 2024 року загинули:
43-річна Євгенія Базилевич;
6-річна Емілія Базилевич;
18-річна Дарина Базилевич;
21-річна Ярина Базилевич;
52-річна Ірина Демидова;
69-річний Богдан Кріль;
55-річний Юрій Арабський;
54-річний Олександр Погорецький.
06.11.2025