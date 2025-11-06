СБУ ідентифікувала росіян, причетних до обстрілу Львова 4 вересня 2024 року.

Стало відомо, хто керував обстрілом Львова, внаслідок якого загинула сім'я Базилевичів: 5 російським командирам заочно оголосили підозру.

Групі російських командирів інкримінують порушення законів та звичаїв війни під час ракетного обстрілу історичного центру Львова 4 вересня 2024 року. Про це повідомили на сайті "Судовий репортер" з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зокрема оголошено про підозри військовослужбовцям дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ:

командувачу генерал-майору Сєргею Кувалдіну;

першому заступнику командувача Сергєю Шевелю;

командиру 44 окремого авіаційного полку спеціального призначення Дєнісу Ахмадєєву;

командиру 22 важкої бомбардувальної дивізії Ніколаю Варпаховичу;

командиру 121 важкого бомбардувального полку Алєгу Скітському.

За даними слідства, саме ці військові керівники координували запуск крилатих ракет Х-101 і двох гіперзвукових "Кинджалів" по Львову. Обстріли, за попередніми висновками, були навмисно спрямовані на житлові будинки в історичному центрі міста, що входить до переліку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Унаслідок ракетного удару 4 вересня 2024 року пошкоджено 40 будинків, загинули восьмеро людей, серед них — Євгенія Базилевич із трьома доньками, які проживали на вулиці Коновальця, 44. Їхні життя обірвалися, коли уламки зруйнованого під’їзду завалили сходову клітку.

Через атаку росіян на Львів 4 вересня 2024 року загинули:

43-річна Євгенія Базилевич;

6-річна Емілія Базилевич;

18-річна Дарина Базилевич;

21-річна Ярина Базилевич;

52-річна Ірина Демидова;

69-річний Богдан Кріль;

55-річний Юрій Арабський;

54-річний Олександр Погорецький.



