У кількох районах Львова виявили уламки ракет та бойових безпілотників.

 

Зокрема, на вул. Північній знайшли уламки ракети між будівлями, на Авіаційній виявили бойову частину від крилатої ракети "Калібр", а на Любінській – касетний бойовий елемент ракети Х-101. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

6 жовтня у п’яти локаціях Львова виявили уламки ракет та безпілотників:

 

На вул. Любінській знайшли касетний бойовий елемент ракети Х-101.

 

На вул. Авіаційній виявили бойову частину від крилатої ракети "Калібр".

 

У селі Пасіки-Зубрицькі (Давидівська ТГ Львівського району) на вул. Дорожній знайшли уламки ракети.

 

На вул. Сигнівка – вул. Північна виявлено вирву діаметром 6 м, глибиною 2 м та уламки БПЛА.

 

На вул. Північній знайшли уламки ракети між будівлями.

 

5 жовтня у селі Опори Дрогобицького району Львівщини знайшли бойову частину безпілотника "Герань".

 

Нагадаємо, що внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами по Львівщині 5 жовтня у селі Лапаївка зруйновано житловий будинок. На місці удару загинули 4 людини з однієї родини, серед яких 15-річна дівчинка. Ще один член сім'ї помер у лікарні. На місці трагедії знайшли уламки ракет. Ще 10 будинків навколо непридатні для життя через ушкодження.

 

У Сихівському районі Львова пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибито шибки та двері, загалом – близько 1500 вікон.

 

У Залізничному районі зафіксовано чотири випадки вибитих вікон. На вулиці Машиністів пошкоджено один житловий будинок.

 

Унаслідок комбінованого удару по Львову також було пошкоджено шість міських автобусів, що на момент атаки перебували в депо. У транспортних засобах вибито скло.

 

Внаслідок ворожої атаки сильних ушкоджень зазнав і Храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на вул. Максимовича. Найбільше постраждала дзвіниця храму, похоронна каплиця та приміщення недільної школи. Від російського обстрілу у Львові постраждали два заклади освіти.

 

Окрім того, унаслідок масованої повітряної атаки РФ у Львові 5 жовтня згорів індустріальний парк Sparrow.

 

На Дрогобиччині й Стрийщині зафіксовані прильоти по об’єктах інфраструктури.

 

Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в зону відповідальності Повітряного командування "Захід" 5 жовтня зайшли 163 повітряні цілі: попередньо 140 шахедів і 23 крилаті ракети. Значну частину ворожих цілей вдалося знищити.

 

07.10.2025

