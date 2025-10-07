У кількох районах Львова виявили уламки ракет та бойових безпілотників.

Зокрема, на вул. Північній знайшли уламки ракети між будівлями, на Авіаційній виявили бойову частину від крилатої ракети "Калібр", а на Любінській – касетний бойовий елемент ракети Х-101. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

6 жовтня у п’яти локаціях Львова виявили уламки ракет та безпілотників:

На вул. Любінській знайшли касетний бойовий елемент ракети Х-101.

На вул. Авіаційній виявили бойову частину від крилатої ракети "Калібр".

У селі Пасіки-Зубрицькі (Давидівська ТГ Львівського району) на вул. Дорожній знайшли уламки ракети.

На вул. Сигнівка – вул. Північна виявлено вирву діаметром 6 м, глибиною 2 м та уламки БПЛА.

На вул. Північній знайшли уламки ракети між будівлями.

5 жовтня у селі Опори Дрогобицького району Львівщини знайшли бойову частину безпілотника "Герань".

Нагадаємо, що внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами по Львівщині 5 жовтня у селі Лапаївка зруйновано житловий будинок. На місці удару загинули 4 людини з однієї родини, серед яких 15-річна дівчинка. Ще один член сім'ї помер у лікарні. На місці трагедії знайшли уламки ракет. Ще 10 будинків навколо непридатні для життя через ушкодження.

У Сихівському районі Львова пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибито шибки та двері, загалом – близько 1500 вікон.

У Залізничному районі зафіксовано чотири випадки вибитих вікон. На вулиці Машиністів пошкоджено один житловий будинок.

Унаслідок комбінованого удару по Львову також було пошкоджено шість міських автобусів, що на момент атаки перебували в депо. У транспортних засобах вибито скло.

Внаслідок ворожої атаки сильних ушкоджень зазнав і Храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на вул. Максимовича. Найбільше постраждала дзвіниця храму, похоронна каплиця та приміщення недільної школи. Від російського обстрілу у Львові постраждали два заклади освіти.

Окрім того, унаслідок масованої повітряної атаки РФ у Львові 5 жовтня згорів індустріальний парк Sparrow.

На Дрогобиччині й Стрийщині зафіксовані прильоти по об’єктах інфраструктури.

Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в зону відповідальності Повітряного командування "Захід" 5 жовтня зайшли 163 повітряні цілі: попередньо 140 шахедів і 23 крилаті ракети. Значну частину ворожих цілей вдалося знищити.