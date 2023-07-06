498-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що 5 липня українські війська провели контрнаступальні дії на п’яти ділянках фронту та на окремих ділянках досягли успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 липня, показують, що українські сили просунулися на південний захід від Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута), на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмута) і на південний захід від Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські сили вели наступальні дії на південь і північ від Бахмута, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили просуваються у невизначеному районі на південному фланзі Бахмута. Народний депутат України Юрій Мисягін заявив, що українські війська зайняли нову позицію на північ від Опитного (6 км на північний захід від околиць Донецька) на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Російські джерела стверджували, що українські війська вели штурми на Лиманському напрямку, Бахмутському напрямку, на ділянці Авдіївка-Донецьк, на межі між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу генерал Олексій Громов 5 липня повідомив, що українські війська просунулися на 7,5 км на контрольовану Росією територію на заході Запорізької області та вздовж адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями. Громов заявив, що з початку контрнаступу 4 червня українські війська звільнили 9 населених пунктів і 160 квадратних кілометрів території.

• Повідомляється, що вночі та вдень 5 липня українські війська завдали серії ракетних ударів по тилових позиціях Росії по всьому фронту. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, що українські сили завдали удару по складу боєприпасів у Макіївці Донецької області (6 км на північний схід від Донецька). місто). Російський мілблогер стверджував, що українські війська завдали удару по російському складу паливно-мастильних матеріалів у Макіївці та що українські сили регулярно завдають ракетних ударів по тилових цілях Росії в Україні. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 липня, також показують очевидні українські удари по російських позиціях біля Дебальцевого (52 км на північний схід від міста Донецьк) та наслідки нібито українського удару на залізничній станції в Ясинуватій (6 км на північний схід від міста Донецьк) і ймовірного ракетного удару HIMARS по будівлі російської окупаційної адміністрації у Волновасі, Донецька область (35 км на південний захід від міста Донецьк). Російські мілблогери стверджували, що українські війська завдали ударів по російських позиціях біля Якимівки (16 км на південний захід від Мелітополя) і намагалися вдарити по Бердянську в Запорізькій області крилатими ракетами Storm Shadow. Російські джерела стверджували, що російські системи ППО збили українську ракету в районі Бердянська. Місцевий Telegram-канал Херсонської області також повідомив, що російська ППО спрацювала поблизу Скадовська Херсонської області (60 км на південний схід від Херсона). Це все свідчить, що українські сили розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на погіршення якості російської логістики на всьому театрі воєнних дій. Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал сер Ентоні Девід Радакін заявив 4 липня, що українські сили проводять операцію з "виснаження, розтягування і нанесення ударів" по російським військам, щоб зламати російські оборонні лінії. Широкомасштабна серія ударів, націлена на російську логістику була б доречним елементом такої стратегії та частково нагадує кампанію блокування, яку українські сили провели в рамках Херсонської контрнаступу. Раніше ISW оцінював, що українські сили, схоже, зосереджуються на створенні асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську живу силу ціною повільніших темпів територіальних здобутків, одночасно поступово виснажуючи російську живу силу та техніку. Можлива ця українська кампанія матиме кумулятивний ефект, і її результати не будуть очевидні одразу.

• Українські та російські офіційні особи 5 липня зберігали свою загострену риторику щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції після серйозних заяв про можливу атаку на станцію в ніч з 4 на 5 липня. Росія, ймовірно, продовжує інформаційну підготовку можливої фальшивої атаки на ЗАЕС, але наразі навряд чи спричинить радіаційний інцидент.

• Українські посадовці повідомили, що Росія продовжує закуповувати безпілотники іранського виробництва Shahed і готує виробництва цих безпілотників у Росії за сприяння Ірану.

• Кремль продовжує виявляти стурбованість ризиком потенційного збройного повстання в Росії після повстання "групи Ваґнера" 24 червня.

• Financial Times повідомила, що президент Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Росії Путіна від погроз застосування ядерної зброї в Україні під час його візиту до Москви наприкінці березня.

• Прем'єр-міністр Росії Михаіл Мішустін звільнив Серґєя Михайлова з посади генерального директора ТАСС і призначив на його місці Андрєя Кондрашова.

• Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове, а російські та українські війська продовжували бойові дії в районі Кремінної.

• Українські сили провели успішні наступальні операції в районі Бахмута, а російські міліблогери повідомили, що українські війська звільнили важливу висоту поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

• Російські та українські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Українські війська продовжували наземні атаки на заході Донецької області та на сході і заході Запорізької області.

• Український посадовець підтвердив, що українські сили утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області.

• Українські офіційні особи повідомили, що російські гібридні кампанії криптомобілізації та вербування за контрактом не дали, всупереч російським заявам, великої кількості новобранців.

• Російські чиновники готують інформаційні умови для перенесення регіональних виборів в окупованій Україні, ймовірно, через побоювання успішних українських контрнаступів.

09:40 Під час нічної ракетної атаки уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому, утворилася вирва, в одному зі сіл Золочівського району внаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Попередньо, жертв немає.

09:40 Близько 1-ї ночі росіяни завдали удару з акваторії Чорного моря, із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр": було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на захід. У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити сім із десяти «Калібрів».

09:38 Під час нічної атаки у четвер, 6 липня, російська ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок у Львові, станом на 9:20 ранку відомо про чотирьох загиблих та понад 30 постраждалих. поінформували голова Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий. В результаті влучання пошкоджені близько 60 квартир в 35 будинках та 50 автомобілів. Рятувальні роботи тривають.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: