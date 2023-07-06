498-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Повідомляється, що 5 липня українські війська провели контрнаступальні дії на п’яти ділянках фронту та на окремих ділянках досягли успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 липня, показують, що українські сили просунулися на південний захід від Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута), на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмута) і на південний захід від Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські сили вели наступальні дії на південь і північ від Бахмута, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили просуваються у невизначеному районі на південному фланзі Бахмута. Народний депутат України Юрій Мисягін заявив, що українські війська зайняли нову позицію на північ від Опитного (6 км на північний захід від околиць Донецька) на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Російські джерела стверджували, що українські війська вели штурми на Лиманському напрямку, Бахмутському напрямку, на ділянці Авдіївка-Донецьк, на межі між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу генерал Олексій Громов 5 липня повідомив, що українські війська просунулися на 7,5 км на контрольовану Росією територію на заході Запорізької області та вздовж адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями. Громов заявив, що з початку контрнаступу 4 червня українські війська звільнили 9 населених пунктів і 160 квадратних кілометрів території.
• Повідомляється, що вночі та вдень 5 липня українські війська завдали серії ракетних ударів по тилових позиціях Росії по всьому фронту. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, що українські сили завдали удару по складу боєприпасів у Макіївці Донецької області (6 км на північний схід від Донецька). місто). Російський мілблогер стверджував, що українські війська завдали удару по російському складу паливно-мастильних матеріалів у Макіївці та що українські сили регулярно завдають ракетних ударів по тилових цілях Росії в Україні. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 липня, також показують очевидні українські удари по російських позиціях біля Дебальцевого (52 км на північний схід від міста Донецьк) та наслідки нібито українського удару на залізничній станції в Ясинуватій (6 км на північний схід від міста Донецьк) і ймовірного ракетного удару HIMARS по будівлі російської окупаційної адміністрації у Волновасі, Донецька область (35 км на південний захід від міста Донецьк). Російські мілблогери стверджували, що українські війська завдали ударів по російських позиціях біля Якимівки (16 км на південний захід від Мелітополя) і намагалися вдарити по Бердянську в Запорізькій області крилатими ракетами Storm Shadow. Російські джерела стверджували, що російські системи ППО збили українську ракету в районі Бердянська. Місцевий Telegram-канал Херсонської області також повідомив, що російська ППО спрацювала поблизу Скадовська Херсонської області (60 км на південний схід від Херсона). Це все свідчить, що українські сили розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на погіршення якості російської логістики на всьому театрі воєнних дій. Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал сер Ентоні Девід Радакін заявив 4 липня, що українські сили проводять операцію з "виснаження, розтягування і нанесення ударів" по російським військам, щоб зламати російські оборонні лінії. Широкомасштабна серія ударів, націлена на російську логістику була б доречним елементом такої стратегії та частково нагадує кампанію блокування, яку українські сили провели в рамках Херсонської контрнаступу. Раніше ISW оцінював, що українські сили, схоже, зосереджуються на створенні асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську живу силу ціною повільніших темпів територіальних здобутків, одночасно поступово виснажуючи російську живу силу та техніку. Можлива ця українська кампанія матиме кумулятивний ефект, і її результати не будуть очевидні одразу.
• Українські та російські офіційні особи 5 липня зберігали свою загострену риторику щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції після серйозних заяв про можливу атаку на станцію в ніч з 4 на 5 липня. Росія, ймовірно, продовжує інформаційну підготовку можливої фальшивої атаки на ЗАЕС, але наразі навряд чи спричинить радіаційний інцидент.
• Українські посадовці повідомили, що Росія продовжує закуповувати безпілотники іранського виробництва Shahed і готує виробництва цих безпілотників у Росії за сприяння Ірану.
• Кремль продовжує виявляти стурбованість ризиком потенційного збройного повстання в Росії після повстання "групи Ваґнера" 24 червня.
• Financial Times повідомила, що президент Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Росії Путіна від погроз застосування ядерної зброї в Україні під час його візиту до Москви наприкінці березня.
• Прем'єр-міністр Росії Михаіл Мішустін звільнив Серґєя Михайлова з посади генерального директора ТАСС і призначив на його місці Андрєя Кондрашова.
• Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове, а російські та українські війська продовжували бойові дії в районі Кремінної.
• Українські сили провели успішні наступальні операції в районі Бахмута, а російські міліблогери повідомили, що українські війська звільнили важливу висоту поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
• Російські та українські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк.
• Українські війська продовжували наземні атаки на заході Донецької області та на сході і заході Запорізької області.
• Український посадовець підтвердив, що українські сили утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області.
• Українські офіційні особи повідомили, що російські гібридні кампанії криптомобілізації та вербування за контрактом не дали, всупереч російським заявам, великої кількості новобранців.
• Російські чиновники готують інформаційні умови для перенесення регіональних виборів в окупованій Україні, ймовірно, через побоювання успішних українських контрнаступів.
09:40 Під час нічної ракетної атаки уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому, утворилася вирва, в одному зі сіл Золочівського району внаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Попередньо, жертв немає.
09:40 Близько 1-ї ночі росіяни завдали удару з акваторії Чорного моря, із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр": було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на захід. У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити сім із десяти «Калібрів».
09:38 Під час нічної атаки у четвер, 6 липня, російська ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок у Львові, станом на 9:20 ранку відомо про чотирьох загиблих та понад 30 постраждалих. поінформували голова Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий. В результаті влучання пошкоджені близько 60 квартир в 35 будинках та 50 автомобілів. Рятувальні роботи тривають.
09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Цієї доби, вночі, противник завдав чергового ракетного удару по Україні, деталізована інформація буде оприлюднена згодом.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Також, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Грабовського Сумської області; Плетенівки Харківської області та по місту Харків. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Олександрівка, Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка, Басівка Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань, Зелене і Гатище на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка Харківської області.
На Лиманському напрямку противник, в ході ведення наступальних дій, намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Роздолівка на Донеччині.
На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом з тим, продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Хромове, Олександро-Шультине та Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське та Первомайське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Ганівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.
На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Одрадного, Макарівки та Рівнополя на Донеччині. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Гаврилівки, Новодарівки, Зміївки та Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.
06.07.2023